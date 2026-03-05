„Együtt a nemzet!” – kiadvány mutatja be az erdélyi magyarság közös eredményeit + videó

– Az erdélyi magyarság élő bizonyíték arra, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Nacsa Lőrinc. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár bejelentette, „Együtt a nemzet! – Gyarapodó Erdély” címmel összegző kiadvány készült azokról az eredményekről, amelyet az erdélyi magyarság és a magyar kormány összekapaszkodásával az elmúlt 16 évben közösen értünk el.
Mint mondta, ahogy az eredmények is közösek, az összegzésüket is erdélyi partnereikkel közösen készítették és juttatják el hamarosan az erdélyi magyar családokhoz. Ismertetése szerint a kiadvány bemutatja, hogy – a hazai sikerek mellett – Erdélyben milyen közös célok valósultak meg az oktatástól, a kultúrán és az egyházakon át, a sporton és szociális ágazaton keresztül egészen a gazdaság területéig.
„Erős intézményrendszer, bővített és megerősített anyanyelvi oktatás, szülőföldjükön boldoguló magyar fiatalok, sikeres vállalkozók és erős magyar családok. A nemzeti kisebbségi lét mindig nagyobb kihívásokkal jár, ezért is fontos egy erős, nemzetben gondolkodó, gondoskodó anyaország”
– emelte ki az államtitkár, hozzátéve: az összesített eredményeken túl bemutatják azokat a beruházásokat, nagyobb fejlesztéseket, amelyeknek köszönhetően az erdélyi magyarság nemcsak a megmaradásra volt képes, hanem gyarapodásra is.
A támogatások mögött emberi sorsok, személyes megélések vannak, gyermekek, családok vannak, így a kiadvány lapjain az erdélyi magyar közösség őrállóitól, tagjaitól személyes gondolatokat is olvashatunk. – Folytassuk együtt közösen a nemzet egyesítését és a külhoni, köztük az erdélyi magyarság megerősítését! Április 12-én erről is szavazunk – hívta fel a figyelmet Nacsa Lőrinc.
Szóljon hozzá!
