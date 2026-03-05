„Együtt a nemzet!” – kiadvány mutatja be az erdélyi magyarság közös eredményeit + videó

– Az erdélyi magyarság élő bizonyíték arra, hogy egy közösség addig él, amíg vannak, akik hisznek benne – mutatott rá közösségi oldalára feltöltött videójában Nacsa Lőrinc. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár bejelentette, „Együtt a nemzet! – Gyarapodó Erdély” címmel összegző kiadvány készült azokról az eredményekről, amelyet az erdélyi magyarság és a magyar kormány összekapaszkodásával az elmúlt 16 évben közösen értünk el.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mint mondta, ahogy az eredmények is közösek, az összegzésüket is erdélyi partnereikkel közösen készítették és juttatják el hamarosan az erdélyi magyar családokhoz. Ismertetése szerint a kiadvány bemutatja, hogy – a hazai sikerek mellett – Erdélyben milyen közös célok valósultak meg az oktatástól, a kultúrán és az egyházakon át, a sporton és szociális ágazaton keresztül egészen a gazdaság területéig.

„Erős intézményrendszer, bővített és megerősített anyanyelvi oktatás, szülőföldjükön boldoguló magyar fiatalok, sikeres vállalkozók és erős magyar családok. A nemzeti kisebbségi lét mindig nagyobb kihívásokkal jár, ezért is fontos egy erős, nemzetben gondolkodó, gondoskodó anyaország”

– emelte ki az államtitkár, hozzátéve: az összesített eredményeken túl bemutatják azokat a beruházásokat, nagyobb fejlesztéseket, amelyeknek köszönhetően az erdélyi magyarság nemcsak a megmaradásra volt képes, hanem gyarapodásra is.

A támogatások mögött emberi sorsok, személyes megélések vannak, gyermekek, családok vannak, így a kiadvány lapjain az erdélyi magyar közösség őrállóitól, tagjaitól személyes gondolatokat is olvashatunk. – Folytassuk együtt közösen a nemzet egyesítését és a külhoni, köztük az erdélyi magyarság megerősítését! Április 12-én erről is szavazunk – hívta fel a figyelmet Nacsa Lőrinc.