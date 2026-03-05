nagy attila tiborindexUkrajnakormánykampány

A baloldali elemző szerint ismét a külpolitika van a kampány középpontjában, ami a Fidesznek kedvez

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a Fidesz számára lehetőség és kockázat is, hogy a magyar–ukrán konfliktus és az iráni háború egyszerre formálja a kampány napirendjét.

2026. 03. 05.
Az elemző az Indexnek arról beszélt, ismét a kampány fő témája lehet a külpolitika, ahogy 2018-ban a migránsválság és 2022-ben az orosz–ukrán háború, amely Nagy Attila Tibor véleménye szerint jelentősen hozzájárult a Fidesz győzelméhez.

Hozzátette, a külpolitikai tematizálás a Fidesznek áll jobban, Magyar Péter kerüli, hogy hosszan beszéljen a külpolitikáról, az energiaválságról, az ukrán–magyar vitáról.  

Az ukrán politikai helyzettel kapcsolatban Nagy Attila Tibor elmondta, Ukrajna rendre bírálja a magyar kormányt és a miniszterelnököt. Ebben a kétségtelenül kiszámíthatatlanabb nemzetközi környezetben a kockázatkerülő, biztonságorientált magyar választók fogékonyak lehetnek arra az ígéretre, hogy Magyarország kimarad a fegyveres konfliktusból.

Ha nem érkezik olaj – vagy csak drágábban, ahogy azt a kormány állítja –, és emiatt nőnek az energiaárak a cégek és a háztartások számára, az már közvetlenül érintheti a választópolgárok mindennapjait, így az Ukrajnával kapcsolatos vita is kézzelfoghatóvá válhat

– emelte ki az elemző, majd elmondta, véleménye szerint nem tartja szerencsésnek, hogy a sajtót kizárták a Tisza külpolitikai szakértőjének bécsi fórumáról, ám Orbán Anita eddigi „halovány” interjúi miatt érthető az óvatosság. 

