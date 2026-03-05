Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Hazudik Zelenszkij, uniós vezető buktatta le az ukrán elnököt

Robert Fico tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy olyan műholdfelvételekkel rendelkezik, melyek igazolják, hogy a Barátság vezeték sértetlen. A szlovák miniszterelnök szerint Zelenszkij nem mond igazat a kőolajvezeték kapcsán és így próbálja zsarolni Szlovákiát és Magyarországot. Orbán Viktor, szlovák kollégáját megelőzve már mutatott be leleplező bizonyítékokat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 12:46
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Szlovákia kormányfője, Robert Fico arról beszélt, hogy birtokában vannak olyan műholdfelvételek, amelyek igazolják: a korábban orosz kőolajat szállító Barátság vezeték nem rongálódott meg – számolt be az eseményről az Origo.

Robert Fico szerint hazudik Zelenszkij
Robert Fico szerint hazudik Zelenszkij. Fotó: AFP

Egyetlen kis tárolótartály kivételével a Barátság kőolajvezeték fő útvonala nem sérült meg. Így Zelenszkij elnök bizonyíthatóan hazudik

 – jelentette ki Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök azt is hozzátette: 

Azt gondolta, hogy így fogja zsarolni Szlovákiát és Magyarországot, bár nem tudom, mit akar tőlünk elérni.

Fico a felvételeket nem hozta nyilvánosságra, mert – mint mondta – a képek minősített információnak számítanak, ezért a médiának sem mutathatók be. A Barátság vezetéken januárban állt le a kőolaj szállítása, miután Kijev közölte, hogy Ukrajnában egy orosz támadás következtében megsérült az infrastruktúra. 

Február 27-én a szlovák miniszterelnök arról beszélt, hogy a szlovák hírszerzés „megerősítette, hogy a vezeték nem sérült meg, és semmi sem akadályozza az olajszállítást”.

A kijelentésekre reagálva Zelenszkij egyik tanácsadója, Dmitro Litvin azt mondta: Ukrajna meghívta Ficót, hogy személyesen tárgyalják meg a felmerült súlyos kérdéseket, ahelyett hogy azokat a közösségi médián keresztül vitatnák meg.

A történtek után Szlovákia bejelentette, hogy az olajszállítások leállása miatt megszünteti az Ukrajnának biztosított rendkívüli villamosenergia-ellátást, amit Kijev bírálattal illetett. A kőolajvezeték újbóli elindításának késlekedésére reagálva Magyarország és Szlovákia a dízel Ukrajnába irányuló exportját is felfüggesztette.

Orbán Viktor már korábban, bizonyítékok sorát mutatta be

Ahogy arról hírt adtunk korábban, a magyar miniszterelnök ismét felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy zsarolás helyett azonnal lépjen, és indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán nyilvánosságra hozta azokat a műholdfelvételeket, amelyek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Trump-doktrína és az iráni háború

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

