Egyetlen kis tárolótartály kivételével a Barátság kőolajvezeték fő útvonala nem sérült meg. Így Zelenszkij elnök bizonyíthatóan hazudik

– jelentette ki Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök azt is hozzátette:

Azt gondolta, hogy így fogja zsarolni Szlovákiát és Magyarországot, bár nem tudom, mit akar tőlünk elérni.

Fico a felvételeket nem hozta nyilvánosságra, mert – mint mondta – a képek minősített információnak számítanak, ezért a médiának sem mutathatók be. A Barátság vezetéken januárban állt le a kőolaj szállítása, miután Kijev közölte, hogy Ukrajnában egy orosz támadás következtében megsérült az infrastruktúra.

Február 27-én a szlovák miniszterelnök arról beszélt, hogy a szlovák hírszerzés „megerősítette, hogy a vezeték nem sérült meg, és semmi sem akadályozza az olajszállítást”.

A kijelentésekre reagálva Zelenszkij egyik tanácsadója, Dmitro Litvin azt mondta: Ukrajna meghívta Ficót, hogy személyesen tárgyalják meg a felmerült súlyos kérdéseket, ahelyett hogy azokat a közösségi médián keresztül vitatnák meg.