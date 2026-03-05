Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Csúnyán lebuktak Magyar Péter emberei: Brüsszelben többször is megszavazták, hogy nem kell az olcsó orosz olaj

Orbán Balázs a Facebookon közzétett videóban arról beszélt, hogy szerinte a Tisza Párt és Magyar Péter támogatja az orosz energia európai kivezetését. A miniszterelnök politikai igazgatója egy dokumentumra hivatkozva azt állította: a párt képviselői az elmúlt években több alkalommal is az orosz energiahordozók uniós importjának megszüntetését támogatták, ami szerinte a magyar energiaárak emelkedéséhez vezetne.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 14:09
Orbán Balázs (Fotó: MTI)
Orbán Balázs a videóban úgy fogalmazott: „lebuktatás következik”, majd arról beszélt, hogy Európában háború van, és a háború, valamint a szankciók emelik az energiaárakat. Hozzátette: az árakat az is növeli, hogy Volodimir Zelenszkij az orosz energia európai kivezetését szorgalmazza, amit a „brüsszeli háborúpárti elit” is támogat. 

Kunszállás, 2026. február 26. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának kunszállási fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. február 26-án. MTI/Bús Csaba
Orbán Balázs (Fotó: MTI)

A politikus szerint ebben a tervben a Tisza Párt és Magyar Péter is szerepet vállal, majd egy dokumentumra hivatkozva azt mondta: szerinte abból látható, hogy a Tisza Párt képviselői az elmúlt két évben hogyan támogatták az orosz energia kivezetését. Orbán Balázs azt is kijelentette, hogy Magyar Péter 2024-ben az Európai Parlament plenáris ülésén elfogadott egy olyan nyilatkozatot, amely sürgette az orosz fosszilis energiahordozók – köztük a földgáz – uniós importjának megszüntetését.

De itt van a legutóbbi, Lakos Eszter, Tisza Párt EP-képviselője, lehet, hogy nem tudjuk, hogy ki ő, de ő szavaz Magyarország nevében, és ő dönt ezekről a kérdésekről. Ő ’26. február 25-én, tehát már a Zelenszkij-féle energiazsarolás közben, a következőt követelte az Európai Parlamentben: az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimport mielőbbi kivezetése szükséges. Hát nem!

–hangsúlyozta a videóban Orbán Balázs.

Az olcsó orosz energiára szükség van, mert különben a magyar cégek, a magyar vállalkozások nem tudnak működni, és különben a magyar családok többet fizetnek az energiáért. Mi ezt nem akarjuk, arra kérjük őket, ne álljanak Ukrajna mellé, álljanak Magyarország mellé. Nekik is jobb lesz, mert biztos, hogy jobb lesz Magyarországnak.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

