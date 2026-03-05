Csúnyán lebuktak Magyar Péter emberei: Brüsszelben többször is megszavazták, hogy nem kell az olcsó orosz olaj

A politikus szerint ebben a tervben a Tisza Párt és Magyar Péter is szerepet vállal, majd egy dokumentumra hivatkozva azt mondta: szerinte abból látható, hogy a Tisza Párt képviselői az elmúlt két évben hogyan támogatták az orosz energia kivezetését. Orbán Balázs azt is kijelentette, hogy Magyar Péter 2024-ben az Európai Parlament plenáris ülésén elfogadott egy olyan nyilatkozatot, amely sürgette az orosz fosszilis energiahordozók – köztük a földgáz – uniós importjának megszüntetését.

De itt van a legutóbbi, Lakos Eszter, Tisza Párt EP-képviselője, lehet, hogy nem tudjuk, hogy ki ő, de ő szavaz Magyarország nevében, és ő dönt ezekről a kérdésekről. Ő ’26. február 25-én, tehát már a Zelenszkij-féle energiazsarolás közben, a következőt követelte az Európai Parlamentben: az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimport mielőbbi kivezetése szükséges. Hát nem!

–hangsúlyozta a videóban Orbán Balázs.