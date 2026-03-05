Az Európai Unió fontolgatja, hogy pénzügyi segítséget nyújt Ukrajnának a Barátság kőolajlétesítmény helyreállításához, miközben Magyarország és Szlovákia blokkolja a Kijevnek nyújtandó támogatást és az Oroszország elleni szankciókat addig, amíg a vezetéken keresztüli szállítások nem indulnak újra – számolt be cikkében a Bloomberg.

Ukrajna újabb pénzeket húzhat ki Brüsszel zsebéből Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Az Európai Bizottság a támogatást az Ukrajnának nyújtott költségvetési segítségen keresztül folyósíthatná

– mondták az ügyet ismerő források, és hozzátették, az EU szakértői támogatást is készek nyújtani. A bizottság egyelőre nem reagált az ezzel kapcsolatos megkeresésre.

Hortay Olivér hívta fel a figyelmet Brüsszel újabb pénzszórására

Hortay Olivér közösségimédia-posztjában hívta fel a figyelmet Brüsszel tervére.

A szakértő szerint Zelenszkij minden bőrt lehúz az Európai Unióról.

Zelenszkij pénzt kért Brüsszeltől a már kijavított Barátság vezeték helyreállítására. A legabszurdabb az egészben nem is ez, hanem, hogy úgy tűnik, hogy a bizottság ad is neki

– mutatott rá Hortay Olivér.

Bebizonyították, hogy Zelenszkij hazudik

Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Robert Fico tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy olyan műholdfelvételekkel rendelkezik, amelyek igazolják, hogy a Barátság vezeték sértetlen. A szlovák miniszterelnök szerint Zelenszkij nem mond igazat a kőolajvezeték kapcsán és így próbálja zsarolni Szlovákiát és Magyarországot. Orbán Viktor szlovák kollégáját megelőzve már mutatott be leleplező bizonyítékokat.

Egyetlen kis tárolótartály kivételével a Barátság kőolajvezeték fő útvonala nem sérült meg. Így Zelenszkij elnök bizonyíthatóan hazudik

– jelentette ki Robert Fico.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)