Irán: megismétlődtek a futball-vb eseményei, a vezetők és a szurkolók is egyértelmű üzenetet küldtek

Miközben Irán férfi-futballválogatottjának nyári vb-részvétele kérdéses a háború miatt, az ország női csapata ezekben a napokban is szerepel Ausztráliában az Ázsia-kupán. Az iráni válogatott tagjai az első csoportmeccsük előtt megtették ugyanazt, amivel a 2022-es világbajnokságon a férfiak okoztak botrányt az országban: csendben maradtak, miközben szólt Irán himnusza.

A női Ázsia-kupán a szurkolók világossá tették: Irán válogatottját támogatják, nem az Iszlám Köztársaságot Fotó: AFP/Izhar Khan

A katari vb idején az iráni tv gyorsan reagált a játékosok csendes tüntetésére, s megszakította az adást, majd megfélemlítette a játékosokat, akik a második csoportmeccsük előtt már énekelték a himnuszt. 2022-ben a csoportkör végén Irán–Egyesült Államok meccs döntött a továbbjutásról, a találkozó amerikai győzelemmel ért véget.

Irán válogatottja: mit jelent a himnusz éneklésének megtagadása?

A női válogatott Ázsia-kupa-szereplését ugyan kisebb figyelem övezi, mint a férfiak 2022-es vb-jét, de az iráni játékosok rendszerellenes tüntetéssel felérő csendje itt sem maradt következmények nélkül. A második, Ausztrália elleni csoportmeccs előtt a futballisták a nagy csapást kapott rezsim, azaz az Iszlám Köztársaság törvénye által előírt módon énekeltek és tisztelegtek.