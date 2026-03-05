Rendkívüli

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort + videó

Iráni Iszlám KöztársaságÁzsia-kupafoci vb 2022

Irán: megismétlődtek a futball-vb eseményei, a vezetők és a szurkolók is egyértelmű üzenetet küldtek

Az iráni női labdarúgó-válogatott a háború árnyékában szerepel Ausztráliában az Ázsia-kupán. Két forduló után Irán pont nélkül áll a csoportban, de nem a játék, hanem főként a játékosok himnusz alatti magatartása áll a középpontban. Ugyanaz ismétlődött meg, mint Irán férficsapata esetében a 2022-es katari futball-vb-n.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 16:27
Hatott a vezetői szó: Irán válogatottjának játékosai a második csoportmeccs előtt már énekeltek és tisztelegtek, amikor szólt a himnusz Fotó: AFP/Izhar Khan
Miközben Irán férfi-futballválogatottjának nyári vb-részvétele kérdéses a háború miatt, az ország női csapata ezekben a napokban is szerepel Ausztráliában az Ázsia-kupán. Az iráni válogatott tagjai az első csoportmeccsük előtt megtették ugyanazt, amivel a 2022-es világbajnokságon a férfiak okoztak botrányt az országban: csendben maradtak, miközben szólt Irán himnusza.

A női Ázsia-kupán a szurkolók világossá tették: Irán válogatottját támogatják, nem az Iszlám Köztársaságot
A női Ázsia-kupán a szurkolók világossá tették: Irán válogatottját támogatják, nem az Iszlám Köztársaságot Fotó: AFP/Izhar Khan

A katari vb idején az iráni tv gyorsan reagált a játékosok csendes tüntetésére, s megszakította az adást, majd megfélemlítette a játékosokat, akik a második csoportmeccsük előtt már énekelték a himnuszt. 2022-ben a csoportkör végén Irán–Egyesült Államok meccs döntött a továbbjutásról, a találkozó amerikai győzelemmel ért véget.

Irán válogatottja: mit jelent a himnusz éneklésének megtagadása?

A női válogatott Ázsia-kupa-szereplését ugyan kisebb figyelem övezi, mint a férfiak 2022-es vb-jét, de az iráni játékosok rendszerellenes tüntetéssel felérő csendje itt sem maradt következmények nélkül. A második, Ausztrália elleni csoportmeccs előtt a futballisták a nagy csapást kapott rezsim, azaz az Iszlám Köztársaság törvénye által előírt módon énekeltek és tisztelegtek.

– Teljesen nyilvánvaló, hogy az Iszlám Köztársaság rezsimje és az Ausztráliában a válogatottal tartózkodó stáb és biztonsági személyzet arra kényszerítette őket, hogy énekeljenek és katonai tisztelgést végezzenek – idézi az Origo az Iran International TV ausztráliai tudósítóját, Alireza Mohebbit.

Az Iránt a lelátóról támogató szurkolók viszont egészen más üzenetet küldenek a futballistáknak, mint a csapatvezetők: Irán hagyományos, oroszlános zászlaját lengetik, a mostani rezsim ellen és az azt megdönteni igyekvő amerikai elnök, Donald Trump mellett állnak ki.

Irán két forduló után 0 ponttal áll az Ázsia-kupán, a Dél-Korea (0-3) és az Ausztrália (0-4) elleni vereség után azonban a két legjobb csoportharmadik egyikeként még negyeddöntőbe juthat, ha a harmadik körben nyer Fülöp-szigetek ellen.

Látványos ausztrál gól Irán kapujába:

