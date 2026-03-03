iránegyesült államokvilágbajnokságfifa

Meglépi-e a FIFA? Soha nem látott válság fenyegeti a vb-t Irán és az Egyesült Államok háborúja miatt

Az Egyesült Államok és Izrael ismét megtámadta Iránt, ami nemcsak a Közel-Keletet sodorhatja újabb válságba, hanem az idei, főként amerikai rendezésű labdarúgó-világbajnokság sorsát is befolyásolhatja. A FIFA súlyos, történelmi jelentőségű döntés előtt áll: a vb-re már kvalifikált válogatottat korábban még soha nem zárt ki a tornáról. Ironikus, hogy Irán helyett az egykor az USA-val szintén ellenséges Irak lehet a beugró.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 5:09
Irán labdarúgó-válogatottja
Miközben a figyelem egyre inkább a világbajnokságra irányul, az Egyesült Államok és Irán háborúja minden korábbinál kényesebb helyzetbe hozhatja a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget, a FIFA-t.

Piros lap. Irán visszalép vagy a FIFA kizárja az országot a 2026-os labdarúgó-világbajnokságoról? Precedensértékű döntés születehet
Piros lap. Irán visszalép vagy a FIFA kizárja az országot a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról? Precedensértékű döntés születhet

A nemzetközi futball történetében még nem fordult elő, hogy egy már kijutott csapatot kizártak volna vagy bármelyik ország visszalépett volna a tornától.

Ha azonban az iráni helyzet a következő három hónapban nem rendeződik, a FIFA kénytelen lehet precedenst teremteni – olyan politikai és biztonsági nyomás közepette, amelyet a szervezet minden bizonnyal szeretne elkerülni.

A FIFA-nak az lenne legkényelmesebb, ha Irán önként visszalépne

A legegyszerűbb – és a FIFA számára legkényelmesebb – megoldás az lenne, ha az Iráni Labdarúgó-szövetség maga jelezné, hogy nem kíván élni a részvételi jogával. Ebben az esetben a döntés kikerülne Zürich kezéből, és nem politikai szankcióként, hanem adminisztratív lépésként jelenne meg.

S mintha az Iráni Labdarúgó-szövetség már erre a lépésre készülne. – A támadás után nem várhatjuk azzal a reménnyel a világbajnokságot, hogy majd ott lehetünk – mondta a szövetség elnöke, Mehdi Tádzs a Varzesh3 sportportálnak

Irán kiesése dominóhatást indíthat el az ázsiai zónában.

A jelenlegi állás szerint Irak szerepel az interkontinentális pótselejtezőn, amelyet Mexikóban rendeznek, és ahol Bolívia vagy Suriname vár rá Monterreyben. Ha Irak sikerrel jár, akkor alanyi jogon szerepelhetne a vb-n. Ha alulmarad, akkor merülhetne fel beugróként. Előbbi esetben az Egyesült Arab Emírségek is képbe kerülhetne, amely novemberben éppen Iraktól kapott ki a pótselejtezős helyért.

Az amerikai kormány döntése kulcskérdés lehet

Legalább ennyire valószínű, hogy a döntés nem is a FIFA, hanem az Egyesült Államok kezében van. A jelen szabályozás szerint Iránból csak speciális céllal, így például sportrendezvény szereplőjeként utazhatnak be az USA-ba iráni állampolgárok.

Elképzelhető, hogy az amerikai kormány semmiféleképpen nem engedélyezi a jelenlegi Iráni Iszlám Köztársaságot képviselő válogatott belépését az ország területére. Ebben az esetben a FIFA mozgástere minimálisra csökkenne.

A sportdiplomácia történetében volt már példa hasonló feszültségekre. A 2002-es, Japánban és Dél-Koreában rendezett világbajnokság idején – a szeptember 11-i terrortámadások és az azt követő öbölháború árnyékában – az Egyesült Államok és Anglia válogatottja kiemelt biztonsági védelem alatt állt. Az akkori helyzet azonban aligha hasonlítható a mostani geopolitikai feszültséghez.

Példátlan biztonsági kihívás az Egyesült Államok előtt

Ha Irán végül mégis részt vesz a tornán, az rendkívüli biztonsági terhet ró a szervezőkre, mindenekelőtt az Egyesült Államokra. Az amerikai biztonsági szolgálatok eleve magas készültségi szinttel számoltak, de a közel-keleti események tovább növelhetik az esetleges megtorló akcióktól való félelmet.

Valószínűsíthető, hogy a hétvégi történések következményei a szurkolók utazására is hatással lesznek. Már a tavalyi klubvilágbajnokság során is előfordult, hogy több portói szurkolót nem engedtek felszállni az Egyesült Államokba tartó járatokra. 

A vb-t érintő bizonytalanságot tovább súlyosbítja, hogy a társrendező Mexikó belpolitikai feszültségekkel küzd, ami újabb biztonsági kockázatokat vet fel.

Shaquille O'Neal, amint kihúzza Irán nevét a 2026-os futball-vb sorsolásakor Washingtonban
Shaquille O'Neal, amint kihúzza Irán nevét a 2026-os futball-vb sorsolásakor Washingtonban

A G csoport és a „pride meccs” ironikus helyszíne

Sportszakmai szempontból sem érdektelen a helyzet. Irán Belgium, Egyiptom és Új-Zéland társaságában a G csoportba került. Papíron Belgium tűnik favoritnak, de Irán egyértelműen képes lehet a továbbjutásra.

A sors, helyesebben a sorsolás iróniája, hogy Irán Egyiptom elleni mérkőzéséből lett az úgynevezett „pride meccs” Seattle-ben, az Egyesült Államok egyik legliberálisabb városában, amely erősen kötődik az LMBTQ-közösséghez. A politikai és társadalmi kontraszt itt különösen éles lehet, ami újabb kommunikációs és biztonsági kihívásokat vet fel.

Sport és politika...

A következő hónapok tehát nemcsak a felkészülésről, hanem intenzív diplomáciai egyeztetésekről is szólnak majd. A FIFA számára a legfontosabb kérdés az: képes-e megőrizni a sport politikától való függetlenségének látszatát, miközben a világbajnokság egyik résztvevője körül komoly nemzetközi feszültségek húzódnak.

Akár kizárás, akár önkéntes visszalépés, akár részvétel szigorú feltételek mellett – bármelyik forgatókönyv valósul meg, az idei világbajnokságot újfent világpolitikai kontliktusok is érintik. S nem zárhatjuk ki, hogy ennek feloldásaként a FIFA eddig még soha nem tapasztalt precedensre szánja rá magát.

 

