Meglépi-e a FIFA? Soha nem látott válság fenyegeti a vb-t Irán és az Egyesült Államok háborúja miatt

Miközben a figyelem egyre inkább a világbajnokságra irányul, az Egyesült Államok és Irán háborúja minden korábbinál kényesebb helyzetbe hozhatja a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget, a FIFA-t.

Piros lap. Irán visszalép vagy a FIFA kizárja az országot a 2026-os labdarúgó-világbajnokságról? Precedensértékű döntés születhet (Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto)

A nemzetközi futball történetében még nem fordult elő, hogy egy már kijutott csapatot kizártak volna vagy bármelyik ország visszalépett volna a tornától.

Ha azonban az iráni helyzet a következő három hónapban nem rendeződik, a FIFA kénytelen lehet precedenst teremteni – olyan politikai és biztonsági nyomás közepette, amelyet a szervezet minden bizonnyal szeretne elkerülni.

A FIFA-nak az lenne legkényelmesebb, ha Irán önként visszalépne

A legegyszerűbb – és a FIFA számára legkényelmesebb – megoldás az lenne, ha az Iráni Labdarúgó-szövetség maga jelezné, hogy nem kíván élni a részvételi jogával. Ebben az esetben a döntés kikerülne Zürich kezéből, és nem politikai szankcióként, hanem adminisztratív lépésként jelenne meg.

S mintha az Iráni Labdarúgó-szövetség már erre a lépésre készülne. – A támadás után nem várhatjuk azzal a reménnyel a világbajnokságot, hogy majd ott lehetünk – mondta a szövetség elnöke, Mehdi Tádzs a Varzesh3 sportportálnak

Irán kiesése dominóhatást indíthat el az ázsiai zónában.

A jelenlegi állás szerint Irak szerepel az interkontinentális pótselejtezőn, amelyet Mexikóban rendeznek, és ahol Bolívia vagy Suriname vár rá Monterreyben. Ha Irak sikerrel jár, akkor alanyi jogon szerepelhetne a vb-n. Ha alulmarad, akkor merülhetne fel beugróként. Előbbi esetben az Egyesült Arab Emírségek is képbe kerülhetne, amely novemberben éppen Iraktól kapott ki a pótselejtezős helyért.

Az amerikai kormány döntése kulcskérdés lehet

Legalább ennyire valószínű, hogy a döntés nem is a FIFA, hanem az Egyesült Államok kezében van. A jelen szabályozás szerint Iránból csak speciális céllal, így például sportrendezvény szereplőjeként utazhatnak be az USA-ba iráni állampolgárok.

Elképzelhető, hogy az amerikai kormány semmiféleképpen nem engedélyezi a jelenlegi Iráni Iszlám Köztársaságot képviselő válogatott belépését az ország területére. Ebben az esetben a FIFA mozgástere minimálisra csökkenne.

A sportdiplomácia történetében volt már példa hasonló feszültségekre. A 2002-es, Japánban és Dél-Koreában rendezett világbajnokság idején – a szeptember 11-i terrortámadások és az azt követő öbölháború árnyékában – az Egyesült Államok és Anglia válogatottja kiemelt biztonsági védelem alatt állt. Az akkori helyzet azonban aligha hasonlítható a mostani geopolitikai feszültséghez.