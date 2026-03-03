Tóth AlexAFC BournemouthPep GuardiolaPremier League

Tóth Alexet is megnevezte a harmincmillió eurós riválisa, akit Guardiola dicsér

Az elmúlt egy évben a Real Madridnak, a Liverpoolnak, a PSG-nek és a Manchester Citynek is futballistákat eladó AFC Bournemouth egyik következő nagy üzlete Alex Scott értékesítése lehet. A 22 éves angol válogatott kerettag középpályás nemcsak a januárban érkezett Tóth Alex posztriválisa, hanem egyúttal példa is neki. Alex Alexről: Scott szerint Tóth a világ legjobb fiataljai közül lett kiválasztva a Bournemouth-ba.

Szalay Attila
2026. 03. 03. 4:54
Alex Scott és Tóth Alex együtt ünnepelnek: a Bournemouth magyarja sokat tanulhat a nála két évvel idősebb angol riválistól Fotó: Jacob King Forrás: PA Wire
Szoboszlai Dominik pacsija üdvözölte a Premier League-ben Tóth Alexet még januárban, amikor az AFC Bournemouth színeiben a Liverpool ellen mutatkozott be a világ legerősebb bajnokságában. Azóta eltelik lassan másfél hónap, és az átigazolással NB I-es rekordot döntő, a Fradi konyhájára 12 millió eurót hozó középpályás egyelőre négy meccsen összesen 72 percet töltött a pályán Angliában. Nem szabad türelmetlennek lenni – erre utal a magyar játékos kapcsán is Alex Scott. Egy másik Alex, aki jó példa lehet Tóthnak.

Tóth Alex egyelőre a perceket gyűjti a Premier League-ben, de a Bournemouth ásza, Alex Scott szerint jó igazolás volt
Tóth Alex egyelőre a perceket gyűjti a Premier League-ben, de a Bournemouth ásza, Alex Scott szerint jó igazolás volt (Fotó: Katie Chan)

Scott most a Bournemouth egyik legfelkapottabb futballistája, 30 millió euró a piaci értéke, és belső középpályásként Tóth Alex posztriválisa. Az angol két évvel idősebb, 22 éves és már a harmadik idényét tölti a klubnál, de egyértelműen a mostani évadban robbant be. Olyannyira, hogy Scott már az angol válogatott keretébe is bekerült, és ha a közeljövőben jó pénzért eladják, Tóth az ő helyét veheti át. Sőt előrelátóan már erre is készülhetett a Bournemouth a Fradi-tehetség leigazolásával.

Dean Huijsen 63 millió euróért a Real Madridhoz, Kerkez Milos 47 millióért a Liverpoolhoz, Ilya Zabarnyi 63 millióért a PSG-hez, Antoine Semenyo 72 millióért a Manchester Cityhez igazolt az elmúlt egy évben a Bournemouth-ból. Alex Scott lehet a következő a sorban.

Alex Scott: Tóth Alex a világ legjobb fiataljai közül került ki

– A játékosmegfigyelők itt fantasztikus munkát végeznek. Tudják, milyen játékos illik a klubhoz és az edző elképzeléséhez. Bárki jön, az hamar beilleszkedik és nagyon gyorsan fejlődik – beszélt Alex Scott a Bournemouth titkáról a Transfermarkt interjújában, amiben hangsúlyozta, hogy ez akkor is igaz, ha kezdetben valaki kevesebbet játszik.

A saját példája is ezt mutatja, hiszen Scott, akit 2023-ban 23 millió euróért igazoltak le a másodosztályú Bristol Citytől, az első két idényében a klubnál keveset játszott, igaz sérülések is hátráltatták. De hasonló cipőben járt a Real Madridig jutó Huijsen is.

– Dean kezdetben nem játszott sokat, aztán egy sérülés után beállt, és az idény végén már a Real Madridhoz ment – emlékeztetett Scott, hogy a Bournemouth-nál gyorsan fel lehet emelkedni.

Tóth Alexet is példaként említette, amikor a klub új igazolásai kapcsán a stábot dicsérte.

– Rayan mellett más érkezők is nagyon jól teljesítenek, például Junior Kroupi és Tóth Alex is, szóval a toborzócsapat tudja, hol találja meg a világ legjobb fiataljait – húzta alá Scott. – Nagyszerű klub ez nekik a fejlődésre és arra, hogy lehetőséget kapjanak.

Így építheti fel a Bournemouth a magyar tehetséget is

Scott útja egyfajta előrejelzés lehet Tóth Alexnek is, hogyan építik fel a hasonló tehetségeket a Bournemouth-nál. Ebben az angol középpályás elmondása szerint kulcsszerepe van a csapatot 2023 óta irányító Andoni Iraola vezetőedzőnek.

– Rengeteg önbizalmat ad – mondja róla Scott. – Taktikailag elképesztően sokat fejlesztett, és kitágította a gondolkodásomat a futballról. Amikor ideigazoltam, kezdetben nehéz volt. A Bristol Citytől jöttem, csak tizenkilenc voltam. Ott tudták mennyire jó vagy és mennyire jó lehetsz. Aztán belépsz a Premier League-be, ami teljesen más szint.

Scott szavait alighanem Tóth Alex is átérzi, aki maga is megfogalmazta már, hogy a nagyobb intenzitást még szoknia kell. Most belső középpályásként ő is abban a tanulási fázisban lehet, ahol az angol volt kezdetben.

– Ahogy itt játszunk, az nagyon direkt, nagyon agresszív, szóval az elején rengeteg mindenen kellett dolgoznom, főleg az edzőteremben és a futómennyiségen, hogy a statisztikáim javuljanak – magyarázta Scott. – Az elején sokkal több külön beszélgetés és videózás volt velem, hogy megértsem a taktikát. De ha egyszer megérted, utána jóval könnyebb. Kezdetben a letámadás tempója és agresszivitása volt a legnehezebb. Nyolcasként ennek megértéséhez idő kell: mikor lépj ki, mikor ne, mennyire legyél agresszív.

Guardiola agyondicsérte, Tuchel hívásakor ideges volt

A Csatorna-szigeteki Guernsey-ben született Alex Scott hat évvel ezelőtt még a gyerekkora helyi amatőr csapatában futballozott, ma pedig a Premier League legnagyobb ígéretei közé sorolják. Először 2023-ban, még a Bristol City játékosaként tűnt ki a Manchester City ellen 3-0-ra elveszett mérkőzésen az FA-kupában. Főleg azért, mert utána Pep Guardiola agyondicsérte őt, hihetetlen játékosnak nevezte az akkor még szélesebb körben ismeretlen tehetséget.

Erre így emlékezett vissza:

A Guardiola-dolog őrület volt. Amikor hazaértem, akkor láttam, hogy mi megy a neten… Amit mondott rólam, az akkor egy 19 éves Championship-játékosnak óriási dolog volt. Szürreális volt ilyen szavakat hallani magamról, minden idők egyik legjobb edzőjétől.

Scott ma már akár a City radarjára is felkerülhet, 22 évesen topklubok célkeresztjébe kerülhet. Novemberben először hívta be Thomas Tuchel szövetségi kapitány az angol válogatottba, bár a debütálásra még várnia kell.

– Thomas Tuchel írt nekem, hogy elérhető vagyok-e FaceTime-on, aztán öt perccel később fel is hívott – mesélte Scott. – Kicsit idegesen vettem fel. Akkor még nem is tudtam, hogy meghívót kapok-e. Utána persze hihetetlenül boldog voltam, alig vártam, hogy elmondjam a barátaimnak, a családomnak.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

