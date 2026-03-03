Tóth Alexet is megnevezte a harmincmillió eurós riválisa, akit Guardiola dicsér

Szoboszlai Dominik pacsija üdvözölte a Premier League-ben Tóth Alexet még januárban, amikor az AFC Bournemouth színeiben a Liverpool ellen mutatkozott be a világ legerősebb bajnokságában. Azóta eltelik lassan másfél hónap, és az átigazolással NB I-es rekordot döntő, a Fradi konyhájára 12 millió eurót hozó középpályás egyelőre négy meccsen összesen 72 percet töltött a pályán Angliában. Nem szabad türelmetlennek lenni – erre utal a magyar játékos kapcsán is Alex Scott. Egy másik Alex, aki jó példa lehet Tóthnak.

Tóth Alex egyelőre a perceket gyűjti a Premier League-ben, de a Bournemouth ásza, Alex Scott szerint jó igazolás volt (Fotó: Katie Chan)

Scott most a Bournemouth egyik legfelkapottabb futballistája, 30 millió euró a piaci értéke, és belső középpályásként Tóth Alex posztriválisa. Az angol két évvel idősebb, 22 éves és már a harmadik idényét tölti a klubnál, de egyértelműen a mostani évadban robbant be. Olyannyira, hogy Scott már az angol válogatott keretébe is bekerült, és ha a közeljövőben jó pénzért eladják, Tóth az ő helyét veheti át. Sőt előrelátóan már erre is készülhetett a Bournemouth a Fradi-tehetség leigazolásával.

Dean Huijsen 63 millió euróért a Real Madridhoz, Kerkez Milos 47 millióért a Liverpoolhoz, Ilya Zabarnyi 63 millióért a PSG-hez, Antoine Semenyo 72 millióért a Manchester Cityhez igazolt az elmúlt egy évben a Bournemouth-ból. Alex Scott lehet a következő a sorban.

Alex Scott: Tóth Alex a világ legjobb fiataljai közül került ki

– A játékosmegfigyelők itt fantasztikus munkát végeznek. Tudják, milyen játékos illik a klubhoz és az edző elképzeléséhez. Bárki jön, az hamar beilleszkedik és nagyon gyorsan fejlődik – beszélt Alex Scott a Bournemouth titkáról a Transfermarkt interjújában, amiben hangsúlyozta, hogy ez akkor is igaz, ha kezdetben valaki kevesebbet játszik.

A saját példája is ezt mutatja, hiszen Scott, akit 2023-ban 23 millió euróért igazoltak le a másodosztályú Bristol Citytől, az első két idényében a klubnál keveset játszott, igaz sérülések is hátráltatták. De hasonló cipőben járt a Real Madridig jutó Huijsen is.

– Dean kezdetben nem játszott sokat, aztán egy sérülés után beállt, és az idény végén már a Real Madridhoz ment – emlékeztetett Scott, hogy a Bournemouth-nál gyorsan fel lehet emelkedni.

Tóth Alexet is példaként említette, amikor a klub új igazolásai kapcsán a stábot dicsérte.

– Rayan mellett más érkezők is nagyon jól teljesítenek, például Junior Kroupi és Tóth Alex is, szóval a toborzócsapat tudja, hol találja meg a világ legjobb fiataljait – húzta alá Scott. – Nagyszerű klub ez nekik a fejlődésre és arra, hogy lehetőséget kapjanak.