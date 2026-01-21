Tóth Alex angolul adott interjút, és egyből mindenkit lenyűgözött a Premier League-ben

Sosem fizettek annyi pénzt NB I-es futballistáért, mint amennyiért Tóth Alex a Premier League-be igazolt. Sajtóhírek szerint a Fradi 12 millió eurót kapott a magyar tehetségért, és ez az összeg akár 15 millióra is növekedhet a különböző bónuszok teljesülése esetén. Tóth Alex szerződése 2031-ig szól a Bournemouth csapatával, amelynek a hivatalos oldalán angolul adta az első hosszabb interjúját.
– Fantasztikus érzés ennek a klubnak a részévé válni. Nagyon izgatott vagyok, hogy jó dolgokat érhetek el ezzel a csapattal – kezdte Tóth Alex az első hosszabb angliai nyilatkozatát. – Amikor megtudtam, hogy a Bournemouth először érdeklődik irántam, nagyon izgatott és boldog voltam, mert ez egy nagyszerű klub. Ráadásul a Premier League-ben szerepelnek, ami a világ legjobb, legerősebb bajnoksága. Azonnal eldöntöttem, hogy ide akarok jönni.
A Fradi szerepéről is beszélt Angliában
Tóth elárulta, hogy a Premier League gyerekkora óta egy álom volt neki, folyamatosan követte a bajnokság eseményeit. Az interjúban kiemelik, hogy mindössze húszévesen már hatvan mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban a magyar élvonalban. – Nagyon jó ilyen fiatalon ilyen tapasztalatokat szerezni – mondta erről Tóth Alex. – Nagyon jó játékosokkal és kiváló edzőkkel dolgozhattam együtt, sokat tanultam. Ezek mind nagyon értékes élmények.
Saját magát így írta le:
Szeretek labdával játszani, szeretek együttműködni a csapattársaimmal. Energikus vagyok, sokat futok, keményen dolgozó játékosnak tartom magam.
Szóba hozták, hogy a Fradiban Robbie Keane irányítása alatt, illetve Rory Delap segítőjeként dolgozott, akik együtt több mint hétszáz Premier League-meccsen léptek pályára. – Ők a futball legendái, úgyhogy hatalmas élmény volt velük dolgozni. Nagyon jó edzők is, rengeteget tanultam tőlük. Jó kapcsolatom volt Robbie-val és Roryval is, nagyon örültem, hogy velük dolgozhattam – ecsetelte Tóth. – Robbie sokat mesélt a Tottenhamről, Rory pedig a Stoke-ról. Nagyon jó volt hallgatni ezeket a sztorikat.
Kerkez Milos üzenetét is megosztotta Tóth Alex
Korábban Kerkez Milos játszott magyarként a Bournemouth-ban, ő onnan igazolt a Liverpoolba tavaly nyáron. Tóth Alex elárulta, hogy beszélt vele a klubról. – Amikor ő is hallotta a hírt, írt nekem, beszélgettünk a klubról és a városról. Csak jó dolgokat hallottam tőle. Azt mondta, hogy nagyszerű város, nagyon jó ott élni, kedves emberek vannak. Az új edzőközpont fantasztikus, igazán lenyűgöző. Nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok.
