Tóth Alex angolul adott interjút, és egyből mindenkit lenyűgözött a Premier League-ben

A Premier League-ben szereplő AFC Bournemuth kedden mutatta be az új magyar igazolását. Tóth Alex a Ferencvárostól került az angol klubhoz. A húszéves válogatott középpályás angolul adta az első hosszabb interjúját a Bournemouth hivatalos oldalának. Tóth Alex már megismerkedett az edzőközponttal, Robbie Keane szerepéről és Kerkez Milos szavairól is mesélt.

2026. 01. 21. 10:30
Tóth Alex egyből belecsapott a munkába a Premier League-ben Forrás: AFC Bournemouth
Sosem fizettek annyi pénzt NB I-es futballistáért, mint amennyiért Tóth Alex a Premier League-be igazolt. Sajtóhírek szerint a Fradi 12 millió eurót kapott a magyar tehetségért, és ez az összeg akár 15 millióra is növekedhet a különböző bónuszok teljesülése esetén. Tóth Alex szerződése 2031-ig szól a Bournemouth csapatával, amelynek a hivatalos oldalán angolul adta az első hosszabb interjúját.

Tóth Alex a Bournemouth játékosa lett, hamarosan bemutatkozhat a Premier League-ben. Forrás: AFC Bournemouth

– Fantasztikus érzés ennek a klubnak a részévé válni. Nagyon izgatott vagyok, hogy jó dolgokat érhetek el ezzel a csapattal – kezdte Tóth Alex az első hosszabb angliai nyilatkozatát. – Amikor megtudtam, hogy a Bournemouth először érdeklődik irántam, nagyon izgatott és boldog voltam, mert ez egy nagyszerű klub. Ráadásul a Premier League-ben szerepelnek, ami a világ legjobb, legerősebb bajnoksága. Azonnal eldöntöttem, hogy ide akarok jönni.

 

A Fradi szerepéről is beszélt Angliában

Tóth elárulta, hogy a Premier League gyerekkora óta egy álom volt neki, folyamatosan követte a bajnokság eseményeit. Az interjúban kiemelik, hogy mindössze húszévesen már hatvan mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban a magyar élvonalban. – Nagyon jó ilyen fiatalon ilyen tapasztalatokat szerezni – mondta erről Tóth Alex. – Nagyon jó játékosokkal és kiváló edzőkkel dolgozhattam együtt, sokat tanultam. Ezek mind nagyon értékes élmények.

Saját magát így írta le:

Szeretek labdával játszani, szeretek együttműködni a csapattársaimmal. Energikus vagyok, sokat futok, keményen dolgozó játékosnak tartom magam.

Szóba hozták, hogy a Fradiban Robbie Keane irányítása alatt, illetve Rory Delap segítőjeként dolgozott, akik együtt több mint hétszáz Premier League-meccsen léptek pályára. – Ők a futball legendái, úgyhogy hatalmas élmény volt velük dolgozni. Nagyon jó edzők is, rengeteget tanultam tőlük. Jó kapcsolatom volt Robbie-val és Roryval is, nagyon örültem, hogy velük dolgozhattam – ecsetelte Tóth. – Robbie sokat mesélt a Tottenhamről, Rory pedig a Stoke-ról. Nagyon jó volt hallgatni ezeket a sztorikat.

 

Kerkez Milos üzenetét is megosztotta Tóth Alex

Korábban Kerkez Milos játszott magyarként a Bournemouth-ban, ő onnan igazolt a Liverpoolba tavaly nyáron. Tóth Alex elárulta, hogy beszélt vele a klubról. – Amikor ő is hallotta a hírt, írt nekem, beszélgettünk a klubról és a városról. Csak jó dolgokat hallottam tőle. Azt mondta, hogy nagyszerű város, nagyon jó ott élni, kedves emberek vannak. Az új edzőközpont fantasztikus, igazán lenyűgöző. Nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok.

Végül azt kérdezték tőle, mi lenne az első üzenete az AFC Bournemouth szurkolóinak. – Up the cherries (kb: Hajrá cseresznyések!). A sajtós srácok elmondták, hogy ez a legjobb mondat ebben a városban. Nagyon várom, hogy nagy dolgokat érjünk el, jó eredményeket hozzunk össze a csapattal, és fontos része legyek a közösségnek, mert egyedül semmit sem lehet elérni. Csak a csapattársakkal együtt.

 

