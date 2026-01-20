A Rubik-kocka után Tóth Alexet is bemutatta az új klubja – ezek az első szavai

Megtörtént, ami már a múlt hét óta a levegőben lógott: Tóth Alex hivatalosan is a Bournemouth játékosa lett. A magyar válogatott középpályás vasárnap este utazott el Angliába, és az olasz transzferguru, Fabrizio Romano hétfő délután már azt tudatta, hogy az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon is átesett, ezután csak a bejelentés váratott magára. De az sem sokáig, kedden délelőtt örömmel tudatta a Premier League-ben szereplő klub, hogy az FTC-től érkezett húszéves játékossal erősítette meg a keretét.

Tóth Alex mostantól a Premier League-ben, a Bournemouth csapatában bizonyíthat Fotó: Tumbász Hédi

Kedden 9.50-kor egy Rubik-kockát ábrázoló képpel már egyértelmű volt, hogy hamarosan magyar játékos érkezését jelenti be a Bournemouth, percekkel később pedig valóban meg is történt a bejelentés.

Az FTC-től a Bournemouth-hoz – NB I-es rekord született

Angol sajtóhírek alapján a fiatal középpályás 2031-ig szóló szerződést írt alá a Cseresznyésekkel, akik 12 millió eurót fizettek ki érte a Ferencvárosnak, és ez az összeg bónuszokkal 15 millióra is nőhet. Ezzel Tóth Alex nemcsak a Fradi, hanem az NB I valaha volt legdrágábban eladott játékosa lett – Lisztes Krisztián rekordját adta át a múltnak, akit 2024-ben az Eintracht Frankfurtnak adtak el szintén a zöld-fehérek.

– A legjobbamat szeretném nyújtani, meglátjuk, hogyan sikerül. Ez egy jó klub a Premier League-ben, a világ legerősebb bajnokságában. Amikor először hallottam a megkeresésükről, lelkessé váltam: tudtam, hogy szeretnék idejönni és a csapat részévé válni – nyilatkozta Tóth a bemutatkozó videójában.

From Budapest to Bournemouth 🇭🇺✈️ pic.twitter.com/z64NDaHr1P — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 20, 2026

A magyar bajnok így a legeredményesebb futballistája, az AEK Athénhoz távozott Varga Barnabás után a legértékesebbet, a Transfermarkt által nyolcmillió euróra taksált Tóthot is eladta. Kettőt vett is már, egy argentin védő, Mariano Gómez csatlakozott a csapathoz, aki azóta az első gólját is megszerezte a Fradi színeiben, hétfőn este pedig a DVTK holland támadója, Elton Acolatse érkezését jelentették be.

– Ez nem csak egy átigazolás, ez a magyar futball egyik leginspirálóbb története! Alex alig több mint két éve még a Soroksár mezében futballozott az NB II-ben. Pár hónap alatt bizonyította, hogy különleges tehetsége és páratlan szorgalma van, és a Ferencváros első csapatában is megállja a helyét. Most pedig a világ legmagasabban jegyzett bajnokságában folytatja! Ez nemcsak Alex sikere, hanem üzenet is minden fiatalnak, aki hasonló célokról álmodik, hogy a Ferencváros utánpótlásából, a magyar futballból igenis van út a csúcsra! Sok sikert kívánunk, Alex, büszkék vagyunk rád! – írta az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán.