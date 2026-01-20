Rendkívüli

Hiába hazudoznak a tiszások, Magyar Péter agrárszakértője nyíltan kiállt az EU-Mercosur megállapodás mellett

Tóth AlexNB IFerencvárosBournemouthPremier League

A Rubik-kocka után Tóth Alexet is bemutatta az új klubja – ezek az első szavai

Újabb fontos játékosától vált meg a Ferencváros labdarúgócsapata. A múlt hét hírei alapján csak idő kérdése volt, hogy az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth mikor jelenti be Tóth Alex szerződtetését. Erre kedden délelőtt került sor, és ez történelmi esemény: NB I-es futballistáért még sosem fizettek akkora összeget, mint most a húszéves középpályásért.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 10:03
Tóth Alexet eladta a Ferencváros Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megtörtént, ami már a múlt hét óta a levegőben lógott: Tóth Alex hivatalosan is a Bournemouth játékosa lett. A magyar válogatott középpályás vasárnap este utazott el Angliába, és az olasz transzferguru, Fabrizio Romano hétfő délután már azt tudatta, hogy az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon is átesett, ezután csak a bejelentés váratott magára. De az sem sokáig, kedden délelőtt örömmel tudatta a Premier League-ben szereplő klub, hogy az FTC-től érkezett húszéves játékossal erősítette meg a keretét.

Tóth Alex mostantól a Premier League-ben is bizonyíthat
Tóth Alex mostantól a Premier League-ben, a Bournemouth csapatában bizonyíthat Fotó: Tumbász Hédi

Kedden 9.50-kor egy Rubik-kockát ábrázoló képpel már egyértelmű volt, hogy hamarosan magyar játékos érkezését jelenti be a Bournemouth, percekkel később pedig valóban meg is történt a bejelentés.

Az FTC-től a Bournemouth-hoz – NB I-es rekord született

Angol sajtóhírek alapján a fiatal középpályás 2031-ig szóló szerződést írt alá a Cseresznyésekkel, akik 12 millió eurót fizettek ki érte a Ferencvárosnak, és ez az összeg bónuszokkal 15 millióra is nőhet. Ezzel Tóth Alex nemcsak a Fradi, hanem az NB I valaha volt legdrágábban eladott játékosa lett – Lisztes Krisztián rekordját adta át a múltnak, akit 2024-ben az Eintracht Frankfurtnak adtak el szintén a zöld-fehérek.

– A legjobbamat szeretném nyújtani, meglátjuk, hogyan sikerül. Ez egy jó klub a Premier League-ben, a világ legerősebb bajnokságában. Amikor először hallottam a megkeresésükről, lelkessé váltam: tudtam, hogy szeretnék idejönni és a csapat részévé válni – nyilatkozta Tóth a bemutatkozó videójában.

A magyar bajnok így a legeredményesebb futballistája, az AEK Athénhoz távozott Varga Barnabás után a legértékesebbet, a Transfermarkt által nyolcmillió euróra taksált Tóthot is eladta. Kettőt vett is már, egy argentin védő, Mariano Gómez csatlakozott a csapathoz, aki azóta az első gólját is megszerezte a Fradi színeiben, hétfőn este pedig a DVTK holland támadója, Elton Acolatse érkezését jelentették be.

– Ez nem csak egy átigazolás, ez a magyar futball egyik leginspirálóbb története! Alex alig több mint két éve még a Soroksár mezében futballozott az NB II-ben. Pár hónap alatt bizonyította, hogy különleges tehetsége és páratlan szorgalma van, és a Ferencváros első csapatában is megállja a helyét. Most pedig a világ legmagasabban jegyzett bajnokságában folytatja! Ez nemcsak Alex sikere, hanem üzenet is minden fiatalnak, aki hasonló célokról álmodik, hogy a Ferencváros utánpótlásából, a magyar futballból igenis van út a csúcsra! Sok sikert kívánunk, Alex, büszkék vagyunk rád! – írta az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán.

Tóth Alex Kerkez és Szoboszlai ellen debütál?

Tóth Alex átigazolásával tehát Kerkez Milos tavaly nyári távozása után újra lesz magyar válogatott futballistája a Bournemouth-nak, amelynek szüksége is van az erősítésre, mert a télen egyik kulcsemberét, Antoine Semenyót eladta a Manchester Citynek, miközben a csapat szekere már egyébként sem futott. Novembertől számítva mindössze egy mérkőzést nyert meg az angol csapat, január 7-én a Premier League-ben éppen Semenyo búcsú- és hajrágóljával a Tottenhamet győzte le 3-2-re. Van tehát hová fejlődnie Andoni Iraola gárdájának, amelyet tíz pont választ el a kiesőzónától a PL-ben, az FA-kupában pedig már nincs is versenyben.

Érdekesség, hogy Tóth Alex angliai bemutatkozására leghamarabb szombaton (18.30, tv: Spíler1) kerülhet sor, amikor a Liverpool látogat Bournemouth-ba. Ha a Fradi korábbi középpályása is szerepet kap a meccsen, előfordulhat, hogy három magyar válogatott futballista lesz egyszerre a pályán egy PL-mérkőzésen, hiszen a másik oldalon Kerkez is ott lehet a kezdőben, Szoboszlai Dominik esetében pedig ez nem is kérdés.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza

A posztkomcsi Jockey Ewing is megérkezett

Bayer Zsolt avatarja

Mr. Kapitány kiválóan teljesített egy BlackRock globalista karvaly-világcégnél. Pont ebből a gyarmatsorból nem kérünk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu