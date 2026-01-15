FerencvárosVarga BarnabásMidtjylland

Váratlan hőse lett a Ferencvárosnak, megszakadt egy rossz széria

Harmadik spanyolországi felkészülési mérkőzésén is nyeretlen maradt a Fradi. A magyar bajnok a dán Midtjylland elleni csütörtöki találkozón szinte végig az eredmény után futott, mígnem az egyetlen téli érkező, Mariano Gómez meg nem törte a Ferencváros gól nélküli szériáját, ezzel 1-1-es döntetlen lett a meccs vége.

2026. 01. 15. 16:45
A dánok nagy kihívás elé állították a Ferencvárost Forrás: fradi.hu
Nem indult jól a Varga Barnabás nélküli időszak a Ferencvárosnál. Az AEK Athénhoz igazolt csatár távozása után két mérkőzést játszott le a spanyolországi edzőtáborában az NB I címvédője, és a német másodosztályban szereplő Holstein Kieltől, majd az osztrák SK Rapidtól is kikapott , 2-0-ra, illetve 1-0-ra. Ha tétmeccsről lett volna szó, pont nélkül maradt volna a Fradi, de legalább ekkora baj volt a zöld-fehéreknél, hogy nem volt senki, aki magára húzta volna Varga góllövő cipőjét, hiszen egyik találkozón sem találtak be Robbie Keane tanítványai.

Mariano Gómez eddig a Ferencváros egyetlen téli igazolása, gyorsan megszerezte az első gólját is
Mariano Gómez eddig a Ferencváros egyetlen téli igazolása, gyorsan megszerezte az első gólját is Fotó: Fradi.hu

Megvan a Ferencváros első gólja 2026-ban

Varga pótlásáról egyébként eddig nem is gondoskodott a Ferencváros, eddig csak egy érkezőt mutatott be, egy védőt, az argentin Mariano Gómezt. Nem várhatta el tőle senki, hogy majd éppen ő ugrik be a csatár helyére, pedig ez történt. A Midtjylland elleni csütörtöki mérkőzésen sem tudta megtörni a jeget a Tóth Alexet kihagyó csapat, ellenben Denil Castillo a dánok részéről a 15. percben bevette Gróf Dávid kapuját, és ezzel a találkozó hajrájához érkezve úgy tűnt, hogy ez elég is lesz a győzelemhez. Az 54. percben becserélt Gómez tett arról, hogy ne így legyen, Mohamed Abu Fani előkészítése után a 90. percben egy fejesgóllal egyenlített, és ezzel a végeredményt is beállította. 

A védő ezzel megmentette az újabb vereségtől a Ferencvárost, ugyanakkor van még min javítani a tétmérkőzések előtt. Január 22-én 21 órakor a Panathinaikosz érkezik a Groupama Arénába, három nappal később pedig a Fradi az ETO vendége lesz Győrben az NB I 19. fordulójában.

Felkészülési mérkőzések, csütörtök:

 

 

