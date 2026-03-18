Nem vett ajándékot a feleségének nőnapra a Tolna vármegyei férfi, mégis talicskával hordta haza az ajándékokat

Egy férfi tett feljelentést a Hőgyészi Rendőrőrsön, mert valaki betört a lakatlan családi házukba, és használati cikkeket vitt el – adta hírül a rendőrségi portál.
A hőgyészi nyomozók rögtön a tettek mezejére léptek, és még a feljelentés napján azonosították a betörőt. Elszámoltatták az 52 éves helyi lakost, és kutatást is tartottak a lakásán. Itt meg is találták a házból eltűnt értékeket, egy tévét és egy permetezőt.
A férfi a kihallgatásakor elmondta, hogy nőnap estéjén sokat ivott, és mivel nem vett a feleségének semmit, ezért hazafelé betért a lakatlan házba. Körülnézett, majd hazament talicskáért, és az ingatlanban talált értékeket hazavitte. A tévét már be is üzemelte otthon, amikor kopogtattak nála a nyomozók. A férfinak lopás miatt kell felelnie.
A hőgyészi nyomozók a sértettnek már vissza is adták az elvitt értékeket.
