Nem vett ajándékot a feleségének nőnapra a Tolna vármegyei férfi, mégis talicskával hordta haza az ajándékokat

Lett is botrány, amikor kiderült, honnan szerezte őket.

2026. 03. 18. 14:15
Egy férfi tett feljelentést a Hőgyészi Rendőrőrsön, mert valaki betört a lakatlan családi házukba, és használati cikkeket vitt el – adta hírül a rendőrségi portál. 

A hőgyészi nyomozók rögtön a tettek mezejére léptek, és még a feljelentés napján azonosították a betörőt. Elszámoltatták az 52 éves helyi lakost, és kutatást is tartottak a lakásán. Itt meg is találták a házból eltűnt értékeket, egy tévét és egy permetezőt.  

A férfi a kihallgatásakor elmondta, hogy nőnap estéjén sokat ivott, és mivel nem vett a feleségének semmit, ezért hazafelé betért a lakatlan házba. Körülnézett, majd hazament talicskáért, és az ingatlanban talált értékeket hazavitte. A tévét már be is üzemelte otthon, amikor kopogtattak nála a nyomozók. A férfinak lopás miatt kell felelnie.

A hőgyészi nyomozók a sértettnek már vissza is adták az elvitt értékeket.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
