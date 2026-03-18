Nem vett ajándékot a feleségének nőnapra a Tolna vármegyei férfi, mégis talicskával hordta haza az ajándékokat

A férfi a kihallgatásakor elmondta, hogy nőnap estéjén sokat ivott, és mivel nem vett a feleségének semmit, ezért hazafelé betért a lakatlan házba. Körülnézett, majd hazament talicskáért, és az ingatlanban talált értékeket hazavitte. A tévét már be is üzemelte otthon, amikor kopogtattak nála a nyomozók. A férfinak lopás miatt kell felelnie.