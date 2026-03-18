balesetautóközúti baleset

Hat gyalogost ütött el autóval Debrecenben egy nő, közülük hárman meghaltak

Egy szabálytalan sávváltás története.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 18. 11:52
a debreceni baleset helyszíne, amelyben hat embert gázolt el két autós Forrás: Magyarország Ügyészsége
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minősített közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség egy nő ellen, aki nekiütközött egy másik autónak, majd a járművek a járdára sodródva hat gyalogost ütöttek el.

A vádirat szerint a csekély közlekedési rutinnal rendelkező vádlott 2024. március 4-én délután személyautóval közlekedett Debrecenben egy forgalmas útszakaszon. A nő a megengedett sebességhatárt túllépve vezetett, kellő körültekintés nélkül, szabálytalanul váltott sávot, így nekiütközött a mellette közlekedő autósnak. Mindkét kocsi jobbra sodródott, majd a járdára sodródva hat gyalogost ütöttek el.

A helyszínen, illetve nem sokkal később, kórházba szállítás után három sértett életét vesztette. Egy további sértett súlyosan, két személy könnyebben sérült.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A vádirat mértékes indítványként azt rögzítette, hogy amennyiben a vádlott a járásbíróság előkészítő ülésén beismeri a bűncselekmény elkövetését a vádiratban foglaltak szerint, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, őt a járásbíróság hat év fogházbüntetésre ítélje, és végleges hatállyal tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
