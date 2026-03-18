Hat gyalogost ütött el autóval Debrecenben egy nő, közülük hárman meghaltak

A vádirat szerint a csekély közlekedési rutinnal rendelkező vádlott 2024. március 4-én délután személyautóval közlekedett Debrecenben egy forgalmas útszakaszon. A nő a megengedett sebességhatárt túllépve vezetett, kellő körültekintés nélkül, szabálytalanul váltott sávot, így nekiütközött a mellette közlekedő autósnak. Mindkét kocsi jobbra sodródott, majd a járdára sodródva hat gyalogost ütöttek el.

A helyszínen, illetve nem sokkal később, kórházba szállítás után három sértett életét vesztette. Egy további sértett súlyosan, két személy könnyebben sérült.