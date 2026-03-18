Minősített közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járási Ügyészség egy nő ellen, aki nekiütközött egy másik autónak, majd a járművek a járdára sodródva hat gyalogost ütöttek el.
Hat gyalogost ütött el autóval Debrecenben egy nő, közülük hárman meghaltak
Egy szabálytalan sávváltás története.
A vádirat szerint a csekély közlekedési rutinnal rendelkező vádlott 2024. március 4-én délután személyautóval közlekedett Debrecenben egy forgalmas útszakaszon. A nő a megengedett sebességhatárt túllépve vezetett, kellő körültekintés nélkül, szabálytalanul váltott sávot, így nekiütközött a mellette közlekedő autósnak. Mindkét kocsi jobbra sodródott, majd a járdára sodródva hat gyalogost ütöttek el.
A helyszínen, illetve nem sokkal később, kórházba szállítás után három sértett életét vesztette. Egy további sértett súlyosan, két személy könnyebben sérült.
A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. A vádirat mértékes indítványként azt rögzítette, hogy amennyiben a vádlott a járásbíróság előkészítő ülésén beismeri a bűncselekmény elkövetését a vádiratban foglaltak szerint, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, őt a járásbíróság hat év fogházbüntetésre ítélje, és végleges hatállyal tiltsa el a közúti járművek vezetésétől.
