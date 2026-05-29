K/T-aszteroida: vajon mi lehetett a túlélők titka, amivel nem rendelkeztek a dinoszauruszok?

Lacovara szerint nem meglepő, hogy a méret összefüggésben áll a túléléssel. A szárazföldön „a korreláció szempontjából elég egyértelmű, hogy kicsinek és ásóképességekkel rendelkezőnek kellett lenni ahhoz, hogy túlélhető legyen ez az esemény” – magyarázza Kenneth Lacovara, aki a Rowan Egyetem paleontológia és geológia professzora is egyben.

A Föld a kréta időszak végén Fotó: ESA

A kisebb állatok, mint például egyes gyík és emlősfajok – ez utóbbiak akkoriban legfeljebb akkorák voltak mint egy mai borz - , sokkal nagyobb valószínűséggel találtak menedéket az aszteroida közvetlen és hosszú távú utóhatásai elől. Másrészt a kisebb testtömegű állatoknak sokkal kevesebb táplálékra volt szükségük mint a méretes dinoszauruszoknak, és könnyebben találhattak maguknak búvóhelyet, illetve élelemforrást is.

A modern madarak közvetlen őseinek tekinthető késő kréta időszaki madárcsoport valószínűleg azért maradt fenn és fejlődött tovább, mert kicsik voltak, erős szárnyakkal és mellizmokkal rendelkeztek, és e tulajdonságok lehetővé tették számukra a gyors és kitartó repülést, ami fontos eszköze lett a nehéz helyzetekből való elmenekülésnek vagy az új és kedvezőbb élőhelyek felkutatásának.

A madarak lettek a kataklizma egyik nagy túlélői Fotó: Arthur Morris via Getty Images / Live Science

Ezeknek a kistestű madaraknak a fiókáik is gyorsan nőttek, ami azt jelentette, hogy a kikelésük után már hamar képesek voltak gondoskodni magukról, így nem terhelték túl a szüleiket.

Mindez az állatok átlagos méretének általános eltolódásához vezetett.

Átmenetileg mind a szárazföldekről, mind pedig a tengerekből eltűntek a gigászok. A szárazföldi állatok többsége nagyjából akkora volt mint egy házi macska; a vízben a legnagyobb túlélők pedig körülbelül egy mai „átlagos cápa” méretével rendelkeztek, vagyis nem voltak hosszabbak 2-3 méternél – magyarázza a paleontológus -professzor.

Törmelék- és dögevők diadala

Roger Benson, a New York-i Amerikai Természettudományi Múzeum dinoszaurusz-paleobiológiai kurátora szerint az étrend valószínűleg egy másik fontos tényező volt a túlélésben. A nagy testű növényevőket, illetve a rájuk vadászó hatalmas méretű ragadozókat különösen súlyosan érintették a K/T-aszteroida becsapódásának közvetlen következményei.

Az atmoszférába jutott hatalmas mennyiségű por hónapokra, évekre félhomályba borította a Földet,

ami miatt akadozott, sőt, esetenként le is állt a fotoszintézis, ez pedig a tápláléklánc rapid összeomlásához vezetett.