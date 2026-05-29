Eltemették Sebő Ferencet

Sebő Ferenc 79 éves korában, április 27-én hunyt el. Életében a zenekutatás, a zeneszerzés és az előadó-művészet szétválaszthatatlanul egybefonódott. Az Állami Népi Együttes művészeti vezetője, a Magyar Táncművészeti Szövetség társelnöke, a Hagyományok Házának szakmai igazgatója is volt. Az első Sebő-album 1975-ben jelent meg, ezen népdalfeldolgozások és versmegzenésítések szerepeltek, megzenésítették mások mellett József Attila, Weöres Sándor, Nagy László és Lázár Ervin verseit. Sokoldalú művészi munkássága elismeréseként 2012-ben vehette át a Kossuth-díjat.