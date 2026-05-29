A férfit a terrorellenes rendőrség nyomozói vették őrizetbe a dél-angliai Sussexben, majd Londonba szállították kihallgatásra. A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ügy kapcsán jelenleg nem látnak szélesebb körű fenyegetést a lakosságra nézve.
Kémjátszma London utcáin: idegen hatalom megbízásából vadásztak a brit fővárosban dolgozó újságíróra
A brit terrorellenes nyomozók elfogtak egy külföldi állampolgárt, aki a gyanú szerint egy Londonban dolgozó újságírót figyelt meg szisztematikusan. A brit hatóságok szerint a szálak közvetlenül az iráni titkosszolgálathoz vezetnek, de a lakosság nincs közvetlen veszélyben. A görög származású férfit Londonba szállították kihallgatásra.
Borítókép: Rendőrök Londonban (Fotó: AFP)
