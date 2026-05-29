Robert C. Castel: Nem kizárt, hogy a városok háborúja következik + videó

Az orosz és ukrán fővárosokat érő támadásokkal kapcsolatban Castel történelmi párhuzamokat vont

Castel szerint a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy a stratégiai bombázó hadjáratok kezdetben katonai célpontokat támadnak, majd a kettős felhasználású infrastruktúrára terjednek ki, végül pedig a városok és a civil lakosság is célponttá válhat. Úgy vélte, hogy az orosz–ukrán háború eddig kevésbé követte ezt a mintát, de most olyan folyamatok láthatók, amelyek magasabb eszkalációs szinthez vezethetnek. Nem tartotta kizártnak, hogy a konfliktus a „városok háborúja” irányába mozdul el.

Castel szkeptikus a szankciókkal kapcsolatban

A szankciókról szólva úgy fogalmazott, hogy a gazdasági intézkedések célja éppen az, hogy az adott ország lakossága is megérezze a nyomást. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a gazdasági hadviselés korlátozott eszköz, amelynek nagyon hosszú a „kihordási ideje”. Elmondása szerint már a háború kezdete óta szkeptikus a szankciók hatékonyságával kapcsolatban, és

nem hiszi, hogy ezek önmagukban térdre kényszeríthetik Oroszországot.

Az ukrán katonai sikerekről szóló elemzések kapcsán Castel arra figyelmeztetett, hogy ugyanazokat a mércéket kell alkalmazni mindkét fél esetében. Szerinte túlzóak azok az értékelések, amelyek ukrán áttörésről vagy döntő fordulatról beszélnek, ugyanakkor elismerte, hogy a drónháborúban Ukrajna visszaszerezte az előnyét Oroszországgal szemben. Castel szerint az ukrán területi nyereség továbbra is minimális, mert az elmúlt hónapokban elért előrehaladás nagyságrendje nem tér el érdemben azoktól az eredményektől, amelyeket korábban az orosz hadsereg is felmutatott, és amelyeket akkor sem tekintettek stratégiai áttörésnek.

Hangsúlyozta, hogy a háború hosszú távú kimenetele továbbra sem látható egyértelműen.

A Patriot rakéták ügyében azt mondta, hogy a rendszer továbbra is az egyetlen olyan nyugati eszköz, amely nagy számban alkalmas ballisztikus rakéták elfogására, ugyanakkor a hatásfoka szerinte csökkent az elmúlt években. Kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna elegendő Patriot rakétához juthatna, mivel a gyártási kapacitások korlátozottak, és a Közel-Keleten is jelentős az igény ezekre az eszközökre.

A Freya légvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatban szintén szkeptikus volt, és túlzott optimizmusnak nevezte az év végi sikeres elfogásokra vonatkozó várakozásokat.

A Gripen vadászgépek kapcsán úgy vélte, hogy az ukrán döntés racionális, mivel a Gripent eleve olyan körülményekre tervezték, ahol nem állnak rendelkezésre nagy, jól kiépített légibázisok. Szerinte a jelenlegi környezetben fontos előny lehet Ukrajnának, hiszen az orosz támadások miatt a hagyományos légibázisok folyamatos veszélynek vannak kitéve. Ugyanakkor Castel arra is felhívta a figyelmet, hogy ezeknek az előnyöknek ára van. Megfogalmazása szerint

a Gripen bizonyos kompromisszumok árán kapta meg ezt a rugalmasságot, ezért a képességei egyes területeken elmaradnak az F–16-osétól.

A legnagyobb problémát abban látta, hogy Ukrajna rendkívül sokféle nyugati és keleti eredetű fegyverrendszert használ egyszerre, ami komoly logisztikai kihívásokat okoz.