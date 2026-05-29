Itt a fordulat Irán ügyében: Trumpra figyel a világ, a Hormuzi-szoros a tét

Feszült, utolsó pillanatos alkudozás zajlik a háttérben. Az Egyesült Államok és Irán történelmi megállapodás küszöbén áll, amely lezárhatja a Közel-Keletet hónapok óta megrázó háborút. J. D. Vance alelnök szerint már „nagyon közel” vannak a megállapodáshoz, mégis bármelyik pillanatban összeomolhat a tárgyalás.

Kozma Zoltán
2026. 05. 29. 7:09
Egy férfi az iráni nemzeti zászlót emeli a magasba (Fotó: AFP)
Vance csütörtök este optimistán nyilatkozott Washingtonban: szerinte az irániak „jóhiszeműen” tárgyalnak. Hozzátette, hogy a tárgyalók „oda-vissza pingpongoznak néhány nyelvi pontosításon”, különösen az urándúsítással kapcsolatos kérdésekben.

Még nem tartunk ott, de nagyon közel vagyunk, és folytatjuk a munkát

– fogalmazott.

Ellentmondásos jelentések

Csütörtökön amerikai tisztviselők a BBC-nek azt mondták, hogy a két ország már megállapodott egy keretegyezményben, amely Trump és az iráni vezetés jóváhagyására vár. Ugyanakkor Irán állami Tasnim hírügynöksége azt jelentette, hogy a megállapodást még nem véglegesítették és nem is erősítették meg.

Az Axios hírportál szerint Trumpot már tájékoztatták a javaslatról, de nem írta alá azonnal, hanem néhány napot kért a megfontolásra. A Fehér Ház korábban „teljes kitalációnak” nevezte az iráni állami média által kiszivárogtatott 14 pontos tervezetet.

Mi szerepel a lehetséges iráni egyezségben?

  • A Hormuzi-szoroson való „korlátozás nélküli” hajózás biztosítása
  • Irán 30 napon belül eltávolítja az aknákat a szorosból
  • Az USA feloldja a blokádot, és szankciómentességet ad Iránnak az olajexport folytatásához
  • Tárgyalások Irán atomprogramjáról és a magas dúsítású uránkészletről

A Hormuzi-szoroson keresztül halad a világ cseppfolyósított földgáz- és kőolaj-szállításának jelentős része, így lezárása komoly globális hatással járt.

Politikai nyomás Trumpra

Trump ismételt ígéretei ellenére, miszerint közel a megállapodás, eddig nem született áttörés. Az elnökre egyre nagyobb nyomás nehezedik a háború lezárására – többek között öbölbeli szövetségesei, a demokraták és néhány republikánus kongresszusi képviselő részéről is.

Mindkét fél egymást vádolja a tűzszünet megsértésével az elmúlt napokban.

Vance és más amerikai tisztségviselők hangsúlyozták, hogy a „B terv” – azaz a harci műveletek újraindítása – továbbra is az asztalon van, ha a tárgyalások kudarcot vallanának.

