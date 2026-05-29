Itt a fordulat Irán ügyében: Trumpra figyel a világ, a Hormuzi-szoros a tét

Ellentmondásos jelentések
Csütörtökön amerikai tisztviselők a BBC-nek azt mondták, hogy a két ország már megállapodott egy keretegyezményben, amely Trump és az iráni vezetés jóváhagyására vár. Ugyanakkor Irán állami Tasnim hírügynöksége azt jelentette, hogy a megállapodást még nem véglegesítették és nem is erősítették meg.
Az Axios hírportál szerint Trumpot már tájékoztatták a javaslatról, de nem írta alá azonnal, hanem néhány napot kért a megfontolásra. A Fehér Ház korábban „teljes kitalációnak” nevezte az iráni állami média által kiszivárogtatott 14 pontos tervezetet.
Mi szerepel a lehetséges iráni egyezségben?
- A Hormuzi-szoroson való „korlátozás nélküli” hajózás biztosítása
- Irán 30 napon belül eltávolítja az aknákat a szorosból
- Az USA feloldja a blokádot, és szankciómentességet ad Iránnak az olajexport folytatásához
- Tárgyalások Irán atomprogramjáról és a magas dúsítású uránkészletről
A Hormuzi-szoroson keresztül halad a világ cseppfolyósított földgáz- és kőolaj-szállításának jelentős része, így lezárása komoly globális hatással járt.
