Újabb amerikai támadás érte Iránt, Teherán egyelőre hallgat + videó

Az amerikai Központi Parancsnokság közleménye szerint az Egyesült Államok újabb légicsapásokat mért dél-iráni rakétabázisokra és aknatelepítő hajókra. Bár a washingtoni vezetés a napokban még a békemegállapodás közelségéről beszélt, a Hormuzi-szorosnál végrehajtott katonai akció mást jelez. A támadásra Irán hivatalosan még nem reagált.

2026. 05. 26. 7:45
Trump szerint közel a megállapodás

Donald Trump a hétvégén még arról beszélt, hogy közel lehet a megállapodás Washington és Teherán között, később viszont már azt mondta: a tárgyalóknak nem szabad elsietniük az egyezséget. Marco Rubio ennek ellenére úgy véli, akár már hétfőn megszülethet a megállapodás. Eszmáíl Bagáí iráni szóvivő ennél visszafogottabban nyilatkozott. Azt mondta, 

több vitás kérdésben sikerült előrelépni, de szerinte túlzás lenne azt állítani, hogy a megállapodás aláírása már közvetlenül küszöbön áll.

A tárgyalásokon egy olyan egyezség körvonalazódik, amely hatvannapos tűzszünet-hosszabbításról, a Hormuzi-szoros újranyitásáról és az iráni nukleáris programról szóló további tárgyalásokról rendelkezne. A CBS News arról számolt be, hogy az amerikai hírszerzés szerint Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. A CBS News értesülése szerint ez megnehezíti a kommunikációt a küldötteivel, ami lassíthatja a Washingtonnal folyó tárgyalásokat. A csatorna úgy tudja, 

Hámenei a háború első napján megsebesült egy izraeli támadásban, amelyben apja és elődje is meghalt. 

Az amerikai sajtó szerint a jelenlegi egyeztetésekből rövid távon nem várható végleges megállapodás.

Irán nukleáris programja továbbra is központi kérdés

A vitás kérdésekről később tárgyalhatnak tovább, köztük 

  • az iráni szankciók enyhítéséről, 
  • a befagyasztott iráni vagyon felszabadításáról, valamint 
  • Washington azon követeléséről, hogy Teherán korlátozza nukleáris programját.

Donald Trump hétfő este azt mondta, hogy a dúsított uránt vagy azonnal átadják az Egyesült Államoknak, vagy – lehetőség szerint az Iráni Iszlám Köztársasággal együttműködve – helyben semmisítik meg.

Közeleg a szent háború? Irán vezetése vallási síkra tereli a konfliktust

Lapunk arról is beszámolt, hogy egyre szélsőségesebb üzeneteket közvetít az iráni vezetés az online térben. 

Modzstaba Hamenei az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló szembenállást vallási és ideológiai keretbe helyezte. 

Az X-en közzétett bejegyzései nyomán egy terrorelhárítási szakértő úgy értékelte a használt kifejezéseket, hogy azok a dzsihád, vagyis a szent háború retorikáját idézik fel – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk. 

