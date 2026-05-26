Újabb amerikai támadás érte Iránt, Teherán egyelőre hallgat + videó

US fighter jets strike IRGC naval boats in the Gulf after Iranian forces targeted a vessel near Bandar Abbas.



highly recommended @BRICSinfo pic.twitter.com/tPmLaFaYoo https://t.co/g4EIA7hJT2 — HP_ClipStorm (@HINDUSTAN_PLUSE) May 25, 2026

Trump szerint közel a megállapodás

Donald Trump a hétvégén még arról beszélt, hogy közel lehet a megállapodás Washington és Teherán között, később viszont már azt mondta: a tárgyalóknak nem szabad elsietniük az egyezséget. Marco Rubio ennek ellenére úgy véli, akár már hétfőn megszülethet a megállapodás. Eszmáíl Bagáí iráni szóvivő ennél visszafogottabban nyilatkozott. Azt mondta,

több vitás kérdésben sikerült előrelépni, de szerinte túlzás lenne azt állítani, hogy a megállapodás aláírása már közvetlenül küszöbön áll.

A tárgyalásokon egy olyan egyezség körvonalazódik, amely hatvannapos tűzszünet-hosszabbításról, a Hormuzi-szoros újranyitásáról és az iráni nukleáris programról szóló további tárgyalásokról rendelkezne. A CBS News arról számolt be, hogy az amerikai hírszerzés szerint Irán legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. A CBS News értesülése szerint ez megnehezíti a kommunikációt a küldötteivel, ami lassíthatja a Washingtonnal folyó tárgyalásokat. A csatorna úgy tudja,

Hámenei a háború első napján megsebesült egy izraeli támadásban, amelyben apja és elődje is meghalt.

Az amerikai sajtó szerint a jelenlegi egyeztetésekből rövid távon nem várható végleges megállapodás.