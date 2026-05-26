Angela Merkel akkori német kancellár 2015. augusztus 31-én mondta el híressé vált kijelentését: „Wir schaffen das” – vagyis „Meg tudjuk csinálni”. A mondat a migrációs válság egyik jelképévé vált, és százezrek előtt nyitotta meg Németország határait. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Európai Érdemrenddel tüntették ki Angela Merkel egykori német kancellárt, méghozzá a migrációs válság kezelésében játszott szerepéért.
Látszatintézkedésekkel trükközik Bécs és Berlin, de a migránsok jelentette probléma súlyosbodik
Ausztria és Németország kormányai a határvédelem szigorításával és a családegyesítések korlátozásával igyekeznek csillapítani a társadalmi elégedetlenséget, valamint megállítani a bevándorlásellenes politikai pártok erősödését. Egy osztrák újságíró szerint azonban a korábban érkezett migránsok asszimilálására tett kísérlet megbukott, amit a nagyvárosokban megszaporodó erőszakos bűncselekmények is jeleznek.
További Külföld híreink
Súlyos kockázatokra figyelmeztetett a migrációkutató
Sok jel utal arra, hogy a nyugat-európai bevándorláspolitika hosszú távú következményeivel nem számolnak kellő súllyal a döntéshozók. Németországban a migránsok gyors állampolgársághoz juttatása nemcsak jogi, hanem komoly demográfiai kérdéseket is felvet – figyelmeztet Ruud Koopmans migrációkutató, aki szerint a jelenlegi gyakorlat egy időzített bomba. Mint fogalmazott,
amint valaki német állampolgár lesz, megszűnik minden korlát a családtagok bevándorlása – vagyis a családegyesítés – előtt. Ezzel pedig a hatóságok lemondanak arról, hogy a későbbi migrációs hullámokat irányítani tudják.
További Külföld híreink
Rekordszinten a nemi erőszakok száma Ausztriában
Aggasztó mértékben emelkedett a nemi erőszakok száma Ausztriában az elmúlt években. Míg 2015-ben 826 ilyen bűncselekményt regisztráltak, addig 2024-re már 1359 esetről számoltak be a hatóságok. Ez 533-mal több, ami közel kétharmados növekedés.
További Külföld híreink
Migránsok erőszakoltak Németországban
Az aacheni tartományi bíróságon megkezdődött annak az öt férfinak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy 2025 októberében csoportosan megerőszakoltak egy 17 éves lányt a németországi Heinsberg-Unterbruchban. Az ügyészség szerint a támadás során sokkolót is bevetettek. Az erőszakot elkövetők 17 és 27 év közöttiek, közülük négyen szíriai, egy pedig iraki állampolgár. Sajtóértesülések szerint valamennyien menekültként érkeztek Németországba.
Borítókép: Muszlim vallású migránsok Bécsben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!