bevándorlásNémetországAusztriamigrációs paktum

Látszatintézkedésekkel trükközik Bécs és Berlin, de a migránsok jelentette probléma súlyosbodik

Ausztria és Németország kormányai a határvédelem szigorításával és a családegyesítések korlátozásával igyekeznek csillapítani a társadalmi elégedetlenséget, valamint megállítani a bevándorlásellenes politikai pártok erősödését. Egy osztrák újságíró szerint azonban a korábban érkezett migránsok asszimilálására tett kísérlet megbukott, amit a nagyvárosokban megszaporodó erőszakos bűncselekmények is jeleznek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 8:04
Muszlim vallású migránsok Bécsben Forrás: AFP
Angela Merkel akkori német kancellár 2015. augusztus 31-én mondta el híressé vált kijelentését: „Wir schaffen das” – vagyis „Meg tudjuk csinálni”. A mondat a migrációs válság egyik jelképévé vált, és százezrek előtt nyitotta meg Németország határait. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Európai Érdemrenddel tüntették ki Angela Merkel egykori német kancellárt, méghozzá a migrációs válság kezelésében játszott szerepéért.

Súlyos kockázatokra figyelmeztetett a migrációkutató

Sok jel utal arra, hogy a nyugat-európai bevándorláspolitika hosszú távú következményeivel nem számolnak kellő súllyal a döntéshozók. Németországban a migránsok gyors állampolgársághoz juttatása nemcsak jogi, hanem komoly demográfiai kérdéseket is felvet – figyelmeztet Ruud Koopmans migrációkutató, aki szerint a jelenlegi gyakorlat egy időzített bomba. Mint fogalmazott,

amint valaki német állampolgár lesz, megszűnik minden korlát a családtagok bevándorlása – vagyis a családegyesítés – előtt. Ezzel pedig a hatóságok lemondanak arról, hogy a későbbi migrációs hullámokat irányítani tudják.

Rekordszinten a nemi erőszakok száma Ausztriában

Aggasztó mértékben emelkedett a nemi erőszakok száma Ausztriában az elmúlt években. Míg 2015-ben 826 ilyen bűncselekményt regisztráltak, addig 2024-re már 1359 esetről számoltak be a hatóságok. Ez 533-mal több, ami közel kétharmados növekedés.

Migránsok erőszakoltak Németországban

Az aacheni tartományi bíróságon megkezdődött annak az öt férfinak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy 2025 októberében csoportosan megerőszakoltak egy 17 éves lányt a németországi Heinsberg-Unterbruchban. Az ügyészség szerint a támadás során sokkolót is bevetettek. Az erőszakot elkövetők 17 és 27 év közöttiek, közülük négyen szíriai, egy pedig iraki állampolgár. Sajtóértesülések szerint valamennyien menekültként érkeztek Németországba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
