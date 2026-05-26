Látszatintézkedésekkel trükközik Bécs és Berlin, de a migránsok jelentette probléma súlyosbodik

Migránsok erőszakoltak Németországban

Az aacheni tartományi bíróságon megkezdődött annak az öt férfinak a pere, akiket azzal vádolnak, hogy 2025 októberében csoportosan megerőszakoltak egy 17 éves lányt a németországi Heinsberg-Unterbruchban. Az ügyészség szerint a támadás során sokkolót is bevetettek. Az erőszakot elkövetők 17 és 27 év közöttiek, közülük négyen szíriai, egy pedig iraki állampolgár. Sajtóértesülések szerint valamennyien menekültként érkeztek Németországba.

Borítókép: Muszlim vallású migránsok Bécsben (Fotó: AFP)