olimpiaNOBEgerszegi KrisztinaKirsty Coventry

Egerszegi csúcsa sem dőlt volna meg? Meghökkentő kijelentést tett sportról és pénzről a NOB-elnök

Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke határozottan az olimpiai pénzdíjak ellen foglalt állást. A zimbabwei sportvezető szerint inkább a sportolók felkészülését kell támogatni, az olimpián elég kompenzációt jelentenek nekik a létesítmények, az olimpiai falu és az élmény. Coventry, aki 2008-ban megdöntötte Egerszegi Krisztina tizenhat éve fennálló világcsúcsát, saját pályafutásával kapcsolatban is érdekes kijelentést tett.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 8:05
Kirsty Coventry NOB-elnök regnálásának első olimpiája, a milánói–cortinai téli játékok záróünnepségén Fotó: AFP/Stefano Rellandini
– Én is olimpiai ösztöndíjas voltam, de pénzdíj nélküli rendszerben. Nem vagyok benne biztos, hogy másként is ennyire sikeres lettem volna – Coventry szavaiból arra is következtethetünk, hogy szerinte talán sosem döntötte volna meg Egerszegi Krisztina világcsúcsát, ha a NOB az ő idejében pénzdíjakra fordította volna az erőforrásait.

Pénzdíj helyett élmény és olimpiai falu

Az olimpia kapcsán hagyományosan elhangzik az amatőrség eszméje, bár ez egyre inkább már csak szólam, mint valóság. A 2024-es párizsi játékokon aranyérmes sportolóinak a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) például adott pénznyereményt. Az egyik fontos érv az olimpiai pénzdíjak mellett, hogy a NOB felhasználja a sportolók nevét és arcát az olimpia népszerűsítése érdekében, ők ezért mégsem kapnak semmit. Coventry ezzel nem ért egyet.

– Gyönyörű létesítményeket kapnak, csodás olimpiai falut és nagyszerű élményt. Ez mind abból a pénzből jön, amit összegyűjtünk – fogalmazott Coventry, aki szerint ha a NOB mégis beadja a derekát, és pénzdíjakat oszt, akkor országok és sportágak fognak eltűnni az ötkarikás játékokról, s az esemény már nem is lesz igazi olimpia.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

