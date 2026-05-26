Egerszegi csúcsa sem dőlt volna meg? Meghökkentő kijelentést tett sportról és pénzről a NOB-elnök

– Én is olimpiai ösztöndíjas voltam, de pénzdíj nélküli rendszerben. Nem vagyok benne biztos, hogy másként is ennyire sikeres lettem volna – Coventry szavaiból arra is következtethetünk, hogy szerinte talán sosem döntötte volna meg Egerszegi Krisztina világcsúcsát, ha a NOB az ő idejében pénzdíjakra fordította volna az erőforrásait.

Pénzdíj helyett élmény és olimpiai falu

Az olimpia kapcsán hagyományosan elhangzik az amatőrség eszméje, bár ez egyre inkább már csak szólam, mint valóság. A 2024-es párizsi játékokon aranyérmes sportolóinak a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) például adott pénznyereményt. Az egyik fontos érv az olimpiai pénzdíjak mellett, hogy a NOB felhasználja a sportolók nevét és arcát az olimpia népszerűsítése érdekében, ők ezért mégsem kapnak semmit. Coventry ezzel nem ért egyet.

– Gyönyörű létesítményeket kapnak, csodás olimpiai falut és nagyszerű élményt. Ez mind abból a pénzből jön, amit összegyűjtünk – fogalmazott Coventry, aki szerint ha a NOB mégis beadja a derekát, és pénzdíjakat oszt, akkor országok és sportágak fognak eltűnni az ötkarikás játékokról, s az esemény már nem is lesz igazi olimpia.