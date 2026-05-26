Az ukránok magukat nyugtatják, az Oresnyik szuperfegyver szerintük nem olyan veszélyes

A május 24-i éjszakai offenzíva során az orosz erők összesen mintegy 90 rakétát, valamint közel 600 támadódrónt indítottak ukrajnai célpontok ellen. Az elmúlt huszonnégy órában 4 ukrán ember életét vesztette, további 69 ember pedig megsérült.

Megkezdődhet az orosz szuperfegyver sorozatgyártása

Az ukrán hírszerzési adatok és az elmúlt hónapok rakétacsapásai alapján arra lehet következtetni, hogy Oroszország fokozatosan növeli az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták gyártását. Bár a rendszerből továbbra is csak néhány darab állhat az oroszok rendelkezésére, az ukrán források szerint már megkezdődhetett a sorozatgyártás előkészítése.