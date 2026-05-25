Zelenszkij retteghet: megkezdődhetett az orosz szuperfegyver sorozatgyártása

Ukrajnára Oresnyik rakéták záporoztak

Egy korábbi cikkünkben is beszámoltunk róla, hogy Oresnyik rakéták csaptak le Ukrajnára: Oroszország a hétvégi támadás során nukleáris fegyver hordozására is képes ballisztikus rakétát vetett be. A Moszkva által megtorlásnak nevezett akció nyomán Kijevben épületek égtek, több tucat ember megsérült. Az Európai Unió szerint az Oresnyik alkalmazása veszélyes eszkalációt és nukleáris fenyegetést jelent.

