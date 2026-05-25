Trump szövetségesei szerint az iráni alku lenullázza a hadművelet sikereit

Esmail Baqai iráni külügyi szóvivő azonban egész mást mondott a sajtónak:

Helytálló, hogy a megvitatott kérdések nagy részében egyezségre jutottunk [...] de olyat senki nem állíthat, hogy egy megállapodás aláírása küszöbön áll

– mondta Baqai hétfőn. A memorandum állítólag egy 60 napos tűzszünet-hosszabbítást, a Hormuzi-szoros újranyitását, valamint további tárgyalásokat irányoz elő Irán nukleáris programja kapcsán. Amerikai médiaértesülések szerint nem végleges megállapodásról van szó, ugyanis a legnehezebb kérdéseket későbbi tárgyalásokra hagynák, beleértve az iráni szankciók enyhítését és ütemezését, a befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadítását, valamint Washington követeléseit Irán nukleáris programjának korlátozására.

Az előkészített szándéknyilatkozat megosztja Trump táborát. Egyesek nyilvánosan azzal érveltek, hogy az túl engedékeny Iránnal szemben. Ted Cruz szenátor szerint katasztrofális hiba lenne engedni Iránnak, míg Roger Wicker azt mondta, egy 60 napos tűzszünet azt jelentené, hogy