tűzszüneti megállapodásIránMarco RubioHormuzi-szoros

Trump szövetségesei szerint az iráni alku lenullázza a hadművelet sikereit

Miközben Washington hétfői áttörést vizionál a Hormuzi-szoros megnyitásáról, Teherán óvatosságra intett, Donald Trump pedig saját hátországával kénytelen csatározni a színfalak mögött. A legújabb iráni–amerikai szándéknyilatkozat összesen 14 pontot és a tűzszünet 60 napos meghosszabbítását tartalmazza, de a legnehezebb kérdéseket későbbi tárgyalásokra hagynák.

Magyar Nemzet
2026. 05. 25. 14:48
Donald Trump és Marco Rubio Forrás: AFP
Esmail Baqai iráni külügyi szóvivő azonban egész mást mondott a sajtónak:

Helytálló, hogy a megvitatott kérdések nagy részében egyezségre jutottunk [...] de olyat senki nem állíthat, hogy egy megállapodás aláírása küszöbön áll

 – mondta Baqai hétfőn. A memorandum állítólag egy 60 napos tűzszünet-hosszabbítást, a Hormuzi-szoros újranyitását, valamint további tárgyalásokat irányoz elő Irán nukleáris programja kapcsán. Amerikai médiaértesülések szerint nem végleges megállapodásról van szó, ugyanis a legnehezebb kérdéseket későbbi tárgyalásokra hagynák, beleértve az iráni szankciók enyhítését és ütemezését, a befagyasztott iráni pénzeszközök felszabadítását, valamint Washington követeléseit Irán nukleáris programjának korlátozására. 

Az előkészített szándéknyilatkozat megosztja Trump táborát. Egyesek nyilvánosan azzal érveltek, hogy az túl engedékeny Iránnal szemben. Ted Cruz szenátor szerint katasztrofális hiba lenne engedni Iránnak, míg Roger Wicker azt mondta, egy 60 napos tűzszünet azt jelentené, hogy 

minden, amit az Epic Fury hadművelet elért, hiábavaló lenne!

Lindsey Graham szenátor – aki Trump közeli szövetségese – szintén bírálta a megállapodást:

Ez elgondolkodtatja az embert, miért is kezdődött a háború.

Trump a negatív reakciókra úgy reagált, hogy „nem hallgat a vesztesekre, akik olyan dolgot kritizálnak, amiről semmit sem tudnak”. Hétfőn a Truth Social-platformon az amerikai elnök azt írta, hogy a megállapodás vagy 

nagyszerű és értelmes lesz, vagy egyáltalán nem lesz megállapodás.

Trump vasárnapi bejegyzésében még azt hangsúlyozta, hogy Iránnak meg kell értenie, hogy nem fejleszthet atomfegyvert. Eközben Teherán az elmúlt hetekben többször is kijelentette, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál.

Globális energiaválság fenyeget

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az olaj- és gázárakra volt rendkívül rossz hatással, hanem egy új globális energiaválság felé sodorta a világot, amely alapjaiban formálhatja át a világgazdaságot. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetőjének legutóbbi nyilatkozata világszerte aggodalmat váltott ki. Fatih Birol ugyanis arra utalt, hogy a globális olaj- és üzemanyagkészletek mindössze néhány hétre elegendőek. A valóság ennél árnyaltabb, de az energiapiac továbbra is nehéz helyzetben van.

Európa történelmének egyik legsúlyosabb ellátási krízisével néz szembe, miután a kontinensre szánt LNG-szállítmányok is elkerülik az uniót, mivel a közel-keleti feszültségek miatt a hagyományos beszerzési csatornák elapadtak.

Borítókép: Donald Trump és Marco Rubio (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
