Globális olajválság fenyeget? Kritikus hetek előtt állunk

A Hormuzi-szoros, az infláció és a kamatlábak

A piacok stabilizálásának kulcstényezője továbbra is a geopolitika. A jelenlegi logisztikai bénultság közvetlen hatással van a makrogazdasági mutatókra. Ha a Hormuzi-szoros zárva marad, az árnyomás akár 5 százalék közelébe is emelheti az inflációt idén.

Ha a Hormuzi-szorost a következő 2-3 hétben újra megnyitják, az infláció csak átmenetileg közelítheti meg a 4 százalékot, majd jövőre fokozatosan visszatérhet az inflációs cél közelébe.