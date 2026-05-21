A tűzzel játszik a Tisza-kormány, elriasztják hazánktól a potenciális befektetőket

– Ha ezekről az országokról nem állítja senki, hogy összeszerelő üzemek országai, akkor mivel bizonyítható, hogy a magyar gazdaság az lenne? – tette fel a kérdést.

A Tisza-kormány elriaszthatja a potenciális befektetőket

A képviselő jelezte azt is, hogy április utolsó napján adta ki az Eurostat a 2024. évi üzleti beruházási adatokat. Sokak várakozását felülmúlta a magyar érték, hiszen 28,4 százalékos arányunkkal a dobogó legfelső helyén végeztünk. Magyarországon volt a legmagasabb üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban. A magánszektorban a nem pénzügyi vállalkozások a megtermelt bruttó hozzáadott értékük 28,4 százalékát fordították jövőbeli termelést segítő eszközökre, például épületekre, gépekre és szoftverekre. Az unió átlagában ez az arány 22,4 százalék, s például Németországban csupán 18,8 százalék volt.

Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre, másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle.

Mivel nálunk a legmagasabb a ráta az egész unióban, ezért kijelenthető, hogy a cégek nálunk bíznak leginkább a jövőben, ezért bővítik a kapacitásaikat, gépeket vásárolnak vagy új technológiákba fektetnek, s nemcsak mennyiségi bővülést kívánnak elérni, hanem a technológiai megújulás is nálunk a legdinamikusabb, ami alapvető a versenyképesség növeléséhez.

– Azok állítják, hogy Magyarország az összeszerelő üzemek országa, akik leragadtak a 2010 előtti világban, vagy csak simán lejáratni kívánják hazánkat. Ez veszélyes lehet, mert ezzel elriasztjuk a potenciális befektetőinket – tette hozzá Szalai Piroska.