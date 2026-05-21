Német elemzés: a lengyel titkosszolgálat is beavatkozhatott a magyar választási kampányba

Megállíthatatlan az ukrán dróninvázió? Óriási károk az orosz energetikai létesítményekben

Már Oroszország belsejében sincsenek biztonságban a stratégiai jelentőségű energetikai létesítmények. Helyi források szerint ukrán drónok támadták meg a szizranyi olajfinomítót, miközben az elmúlt hónapokban sorra kerültek célkeresztbe az orosz olaj- és üzemanyagipar kulcsfontosságú létesítményei.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 10:22
Hatalmas ukrán drónhullám sújtott le az orosz energiaiparra
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület kormányzója később közölte, hogy a dróntámadásnak két halálos áldozata van. 

A Szamarai terület harmadik legnagyobb városának számító Szizrany mintegy 700 kilométerre található az ukrán határtól, így a támadás ismét azt mutatja, hogy az ukrán hadsereg egyre távolabbi célpontokat is képes elérni Oroszország területén.

Az elmúlt időszakban Ukrajna rendszeresen hajtott végre dróncsapásokat olyan katonai, logisztikai és energetikai létesítmények ellen, amelyek Kijev megítélése szerint hozzájárulnak az orosz hadsereg működéséhez – írja a The Kyiv Independent.

Az ukrán vezetés álláspontja szerint az olaj- és energiaipari infrastruktúra legitim katonai célpontnak minősül, mivel ezek biztosítják az orosz hadigépezet üzemanyag-ellátását, valamint jelentős bevételeket termelnek az állam számára.

A Reuters a napokban arról írt, hogy a közelmúlt ukrán dróntámadásai miatt Oroszország középső részének valamennyi jelentősebb olajfinomítója kénytelen volt vagy teljesen leállítani működését, vagy csökkenteni a termelését.

Ukrajna sorozatos csapásokat mér az orosz olajiparra

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Rosznyefty tulajdonában lévő tuapszei olajfinomítót áprilisban háromszor is ukrán dróntámadás érte. A legutóbbi csapás során a létesítmény tartályparkjában ütött ki tűz, amelyet az orosz hatóságok szerint a lezuhanó drónroncsok okoztak. A Fekete-tenger partján fekvő finomító Oroszország egyik stratégiai jelentőségű energetikai központja, ezért kiemelt célpontnak számít. 

Korábban, április 16-án és 20-án is támadás érte a létesítményt: az egyik akció után ideiglenesen leállt a termelés, több olajtároló megsérült, a második támadást követően pedig napokig oltották a tüzet, miközben olajszennyezést is észleltek a térségben. 

Az ukrán vezérkar szerint az április 20-i csapás során 24 üzemanyagtartály megsemmisült, további négy pedig megrongálódott. A sorozatos támadások jól mutatják, hogy Ukrajna egyre nagyobb hangsúlyt helyez az orosz olaj- és energetikai infrastruktúra elleni műveletekre, amelyek célja az orosz hadigazdaság bevételeinek és működési képességeinek gyengítése.

A borítókép illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
