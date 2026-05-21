Megállíthatatlan az ukrán dróninvázió? Óriási károk az orosz energetikai létesítményekben

Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület kormányzója később közölte, hogy a dróntámadásnak két halálos áldozata van.

A Szamarai terület harmadik legnagyobb városának számító Szizrany mintegy 700 kilométerre található az ukrán határtól, így a támadás ismét azt mutatja, hogy az ukrán hadsereg egyre távolabbi célpontokat is képes elérni Oroszország területén.

Az elmúlt időszakban Ukrajna rendszeresen hajtott végre dróncsapásokat olyan katonai, logisztikai és energetikai létesítmények ellen, amelyek Kijev megítélése szerint hozzájárulnak az orosz hadsereg működéséhez – írja a The Kyiv Independent.

Az ukrán vezetés álláspontja szerint az olaj- és energiaipari infrastruktúra legitim katonai célpontnak minősül, mivel ezek biztosítják az orosz hadigépezet üzemanyag-ellátását, valamint jelentős bevételeket termelnek az állam számára.

A Reuters a napokban arról írt, hogy a közelmúlt ukrán dróntámadásai miatt Oroszország középső részének valamennyi jelentősebb olajfinomítója kénytelen volt vagy teljesen leállítani működését, vagy csökkenteni a termelését.