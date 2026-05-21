Hatalmas pofon Berlinnek: „Németország vezetés nélkül sodródik a válság idején”

Éles hangvételű parlamenti felszólalásban bírálta a német kormány működését Alice Weidel, aki szerint Németország a legnehezebb gazdasági és társadalmi időszakában maradt határozott politikai irányítás nélkül, ami szerinte súlyos működési zavarokat okoz az ország vezetésében. Weidel szerint a német kormány nem képes kezelni a válságot.

2026. 05. 21. 10:32
Alice Weidel erős kritikával illette a német kormány tevékenységét Fotó: Michael Kappeler Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Ha valakinek még nem tűnt volna fel: Németországot jelenleg nem vezetik. Nincsenek valódi döntések, nincs irányítás, csak eredménytelen bizottsági ülések és politikai káosz

– fogalmazott Weidel.

A politikus szerint a kormány elveszítette kapcsolatát a hétköznapi emberekkel, miközben az energiaárak, az infláció és az ipari visszaesés egyre nagyobb terhet jelent a német társadalom számára. A felszólalás heves reakciókat váltott ki a Bundestagban. Több kormánypárti képviselő közbekiabálásokkal próbálta félbeszakítani Weidelt, mire az ellenzéki padsorokból taps és támogatás érkezett. 

Weidel szerint Németország ma vezetői válsággal küzd, és az ország nem engedheti meg magának a politikai bizonytalanságot egy olyan időszakban, amikor Európa gazdasági és geopolitikai kihívásokkal néz szembe.

Az AfD történelmi növekedést ért el a tartományi választásokon (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Az AfD politikusa az elmúlt hónapokban többször is élesen kritizálta a berlini vezetést, különösen az energiapolitika, az ukrajnai háború következményei és az uniós döntések miatt. Az ellenzéki párt támogatottsága közben több felmérés szerint erősödött Németországban.

Borítókép: Alice Weidel erős kritikával illette a német kormány tevékenységét (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
