Hatalmas pofon Berlinnek: „Németország vezetés nélkül sodródik a válság idején”

Alice Weidel szerint a német kormány nem képes kezelni a válságot

A politikus szerint a kormány elveszítette kapcsolatát a hétköznapi emberekkel, miközben az energiaárak, az infláció és az ipari visszaesés egyre nagyobb terhet jelent a német társadalom számára. A felszólalás heves reakciókat váltott ki a Bundestagban. Több kormánypárti képviselő közbekiabálásokkal próbálta félbeszakítani Weidelt, mire az ellenzéki padsorokból taps és támogatás érkezett.

Weidel szerint Németország ma vezetői válsággal küzd, és az ország nem engedheti meg magának a politikai bizonytalanságot egy olyan időszakban, amikor Európa gazdasági és geopolitikai kihívásokkal néz szembe.

Az AfD történelmi növekedést ért el a tartományi választásokon (Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev)

Az AfD politikusa az elmúlt hónapokban többször is élesen kritizálta a berlini vezetést, különösen az energiapolitika, az ukrajnai háború következményei és az uniós döntések miatt. Az ellenzéki párt támogatottsága közben több felmérés szerint erősödött Németországban.