Hatalmas pofon Berlinnek: „Németország vezetés nélkül sodródik a válság idején”

Ha valakinek még nem tűnt volna fel: Németországot jelenleg nem vezetik. Nincsenek valódi döntések, nincs irányítás, csak eredménytelen bizottsági ülések és politikai káosz
– fogalmazott Weidel.
A politikus szerint a kormány elveszítette kapcsolatát a hétköznapi emberekkel, miközben az energiaárak, az infláció és az ipari visszaesés egyre nagyobb terhet jelent a német társadalom számára. A felszólalás heves reakciókat váltott ki a Bundestagban. Több kormánypárti képviselő közbekiabálásokkal próbálta félbeszakítani Weidelt, mire az ellenzéki padsorokból taps és támogatás érkezett.
Weidel szerint Németország ma vezetői válsággal küzd, és az ország nem engedheti meg magának a politikai bizonytalanságot egy olyan időszakban, amikor Európa gazdasági és geopolitikai kihívásokkal néz szembe.
Az AfD politikusa az elmúlt hónapokban többször is élesen kritizálta a berlini vezetést, különösen az energiapolitika, az ukrajnai háború következményei és az uniós döntések miatt. Az ellenzéki párt támogatottsága közben több felmérés szerint erősödött Németországban.
Borítókép: Alice Weidel erős kritikával illette a német kormány tevékenységét (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
