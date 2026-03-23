Az előzetes eredmények alapján a párt támogatottsága látványosan nőtt a 2021-es választásokhoz képest, amikor még 8,3 százalékot ért el. A mostani növekedés különösen azért figyelemre méltó, mert az AfD ezzel történetének egyik legerősebb eredményét produkálta egy német tartományban, írja a Frankfurter Rundschau.
Történelmi eredmény: megduplázta támogatottságát az AfD
Jelentős politikai átrendeződés körvonalazódik Németországban: az Alternatíva Németországért (AfD) a legfrissebb adatok szerint megduplázta eredményét a Rajna-vidék–Pfalz tartományi választáson, és a harmadik legerősebb politikai erővé lépett elő.
Az AfD sikerének hátterében több tényező áll
Elemzések szerint az AfD jelentős számú új szavazót tudott megszólítani a korábbi távolmaradók közül, emellett más pártok – különösen a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szavazói közül is sokan átpártoltak hozzá.
Kiemelkedő a fiatalok körében mért támogatottság: a kutatások szerint a 18–24 éves korosztályban 21 százalék szavazott az AfD-re, ami komoly jelzés a német politikai elit számára.
A CDU a szavazatok mintegy 30,5 százalékát gyűjtötte be, a tartományi miniszterelnök szociáldemokratái (SDP) a korábbi 35,5 százalékról mintegy 27 százalékra estek vissza.
A választási eredményekre reagálva a jobboldali párt tartományi vezetője, Jan Bollinger úgy fogalmazott: az AfD azért tudott erősödni, mert „valós problémákra” hívta fel a figyelmet, és olyan politikát képvisel, amely a saját állítása szerint a német állampolgárok érdekeit helyezi előtérbe.
A politikus egyben bírálta a CDU-t, amely szerinte válaszút elé került: vagy feladja eddigi politikai irányvonalát, vagy továbbra is együttműködik a baloldali erőkkel. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az AfD ellenzékből is képes befolyásolni a politikai folyamatokat.
Borítókép: Az AfD történelmi növekedést ért el a tartományi választáson (Fotó: AFP/ Kirill Kudryavtsev)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!