Történelmi eredmény: megduplázta támogatottságát az AfD

Az AfD sikerének hátterében több tényező áll

Elemzések szerint az AfD jelentős számú új szavazót tudott megszólítani a korábbi távolmaradók közül, emellett más pártok – különösen a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szavazói közül is sokan átpártoltak hozzá.

Kiemelkedő a fiatalok körében mért támogatottság: a kutatások szerint a 18–24 éves korosztályban 21 százalék szavazott az AfD-re, ami komoly jelzés a német politikai elit számára.

A CDU a szavazatok mintegy 30,5 százalékát gyűjtötte be, a tartományi miniszterelnök szociáldemokratái (SDP) a korábbi 35,5 százalékról mintegy 27 százalékra estek vissza.

Jan Bollinger (AfD), a párt vezető jelöltje a Rajna-vidék-Pfalz tartományi választásokon (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Florian Wiegand)

A választási eredményekre reagálva a jobboldali párt tartományi vezetője, Jan Bollinger úgy fogalmazott: az AfD azért tudott erősödni, mert „valós problémákra” hívta fel a figyelmet, és olyan politikát képvisel, amely a saját állítása szerint a német állampolgárok érdekeit helyezi előtérbe.

A politikus egyben bírálta a CDU-t, amely szerinte válaszút elé került: vagy feladja eddigi politikai irányvonalát, vagy továbbra is együttműködik a baloldali erőkkel. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az AfD ellenzékből is képes befolyásolni a politikai folyamatokat.