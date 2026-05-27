Razzia a spanyol kormánypárt székházában: pártfinanszírozási korrupció gyanúja miatt nyomoznak

A razzia egy héttel azután történt, hogy a spanyol nemzeti bíróság vádat emelt José Luis Rodríguez Zapatero volt miniszterelnök ellen pénzmosás, befolyással való üzérkedés és más bűncselekmények gyanújával. Az ügy a Plus Ultra légitársaság 2021-es állami mentőcsomagjához kapcsolódik, és politikai szempontból is érzékeny lehet a szocialisták számára.

A spanyol sajtó szerint az UCO akcióját a Nemzeti Bíróság engedélyezte, és a korrupcióellenes ügyészség felügyelete alatt zajló egy másik nyomozáshoz kapcsolódik. A hatóságok egyelőre nem kommentálták hivatalosan a történteket.

José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol kormányfő (Fotó: AFP)

Sanchez kormánya nyomás alatt

Pedro Sánchez kisebbségi kormánya az elmúlt időszakban egyre nagyobb politikai nyomás alá került, különösen Zapatero vádemelése után. A kabinet parlamenti működését eddig támogató regionális pártok közül többen is egyre távolságtartóbban viszonyulnak a szocialistákhoz, és aggódnak a kormányt érintő korrupciós ügyek politikai következményei miatt.

A Baszk Nacionalista Párt vezetője, Aitor Esteban szerint Sáncheznek még az év vége előtt előre hozott választásokat kellene kiírnia, mivel szerinte a jelenlegi helyzetben egyre nehezebb fenntartani a kormányzóképességet. Mint fogalmazott, több nyitott korrupciós ügy is terheli a politikai környezetet, és a kormány működését „irányvesztettnek” nevezte.

A politikai feszültséget tovább növeli, hogy a katalán republikánus baloldal (ERC) is jelezte: csak akkor támogatná a kormány bukását, ha bizonyítást nyerne a széles körű illegális pártfinanszírozás. A párt képviselői emlékeztettek arra, hogy korábban hasonló korrupciós ügyek a Néppártot is megbuktatták, és szerintük egy hasonló helyzet a szocialistáknál is előre hozott választásokhoz vezethet.