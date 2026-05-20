A volt miniszterelnök súlyos vádak miatt kerül bíróság elé Spanyolországban

Pedro Sánchez jelenlegi miniszterelnök (PSOE) régóta közel áll Zapateróhoz, és nyilvánosan kiállt a volt kormányfő mellett, akit sokan Sánchez mentorának tartanak.
Teljes mértékben együttműködöm a hatóságokkal, tiszteletben tartom az ártatlanság vélelmét és teljes támogatásomról biztosítom Zapaterót
– mondta a hivatalban lévő miniszterelnök szerdai parlamenti felszólalásában. A volt szocialista kormányfő – aki 2004 és 2011 között irányította Spanyolországot – állítólag egy pénzmosási és befolyással üzérkedő hálózat központi szereplője volt. Az ügy a venezuelai kapcsolatokkal rendelkező spanyol légitársaság, a Plus Ultra állami megmentéséhez is kötődik. A rendőrség vizsgálja az ügyet és kedden házkutatást tartottak Zapatero irodájában.
