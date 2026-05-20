A volt miniszterelnök súlyos vádak miatt kerül bíróság elé Spanyolországban

A spanyol szocialista párt egyre több korrupciós váddal néz szembe, amelyek Sánchezhez és belső köréhez kötődő magas rangú tisztségviselőket érintenek. Április végén írtunk róla, hogy luxusprostituáltak, táskányi kenőpénz és eltitkolt bizonyítékok miatt került kereszttűzbe a PSOE.

Spanyolország legfelsőbb bírósága június 2-ára idézte be az egykori miniszterelnököt tanúvallomás megtételére.

Zapatero állítólag legalább egy offshore céget létrehozott Dubajban annak érdekében, hogy nyom nélkül végezhesse kétes tevékenységét. A vádak egy kényes kérdést is érintenek: az egykori kormányfő évek óta fennálló jó kapcsolatát Venezuela és Kína kormányaival. A bíróság szerint a lehallgatott beszélgetések arra engednek következtetni, hogy a hálózat Spanyolországban és külföldön egyaránt működött, kétes kapcsolatokat ápolva többek között venezuelai, kínai és egyesült arab emírségekbeli hatóságokkal és vállalatokkal.