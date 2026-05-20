Szocialista PártSpanyolországkorrupció

A volt miniszterelnök súlyos vádak miatt kerül bíróság elé Spanyolországban

Offshore hálózatok, dubaji fedőcégek és a venezuelai kapcsolatok miatt kell felelnie Spanyolország korábbi vezetőjének. A volt miniszterelnökkel, José Luis Rodríguez Zapateróval szemben felmerült vádak sokkolták a spanyol közvéleményt. A rendőrség vizsgálja az ügyet, és kedden házkutatást tartottak Zapatero irodájában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 19:34
José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol kormányfő Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pedro Sánchez jelenlegi miniszterelnök (PSOE) régóta közel áll Zapateróhoz, és nyilvánosan kiállt a volt kormányfő mellett, akit sokan Sánchez mentorának tartanak.

Teljes mértékben együttműködöm a hatóságokkal, tiszteletben tartom az ártatlanság vélelmét és teljes támogatásomról biztosítom Zapaterót

 – mondta a hivatalban lévő miniszterelnök szerdai parlamenti felszólalásában. A volt szocialista kormányfő – aki 2004 és 2011 között irányította Spanyolországot – állítólag egy pénzmosási és befolyással üzérkedő hálózat központi szereplője volt. Az ügy a venezuelai kapcsolatokkal rendelkező spanyol légitársaság, a Plus Ultra állami megmentéséhez is kötődik. A rendőrség vizsgálja az ügyet és kedden házkutatást tartottak Zapatero irodájában. 

A spanyol szocialista párt egyre több korrupciós váddal néz szembe, amelyek Sánchezhez és belső köréhez kötődő magas rangú tisztségviselőket érintenek. Április végén írtunk róla, hogy luxusprostituáltak, táskányi kenőpénz és eltitkolt bizonyítékok miatt került kereszttűzbe a PSOE.

Spanyolország legfelsőbb bírósága június 2-ára idézte be az egykori miniszterelnököt tanúvallomás megtételére.

Zapatero állítólag legalább egy offshore céget létrehozott Dubajban annak érdekében, hogy nyom nélkül végezhesse kétes tevékenységét. A vádak egy kényes kérdést is érintenek: az egykori kormányfő évek óta fennálló jó kapcsolatát Venezuela és Kína kormányaival. A bíróság szerint a lehallgatott beszélgetések arra engednek következtetni, hogy a hálózat Spanyolországban és külföldön egyaránt működött, kétes kapcsolatokat ápolva többek között venezuelai, kínai és egyesült arab emírségekbeli hatóságokkal és vállalatokkal. 

Zapatero egy videóüzenetben reagált a korrupciós vizsgálat bejelentésére:

Minden tevékenységemet a törvényeknek megfelelően végeztem.

Borítókép: José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol kormányfő (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kató Lenke
idezojelekkultúra

Úgy beszólt Magyar Péternek Cyla, hogy füstölt

Kató Lenke avatarja

Napszemüvegben bazsalyogva még az új miniszterelnök Instagram-oldalára is kitért Kajdi Csaba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu