Campi Flegrei: aggasztó előjeleket produkál Európa egyetlen szupervulkánja

A szupervulkáni kitöréseknek globális kihatásúak a következményei (Fotó: YouTube)

2005 óta a vulkán még aktívabbá vált, és a kaldera alja az elmúlt két évtizedben körülbelül 1,4 métert emelkedett, ami a vulkáni gázok egyre erősebb feszítő hatására utal a felszín alatt.

Az új kutatás azt sugallja, hogy ez a fokozott aktivitás már elérte azt a pontot, ami „töréshez” vezethet,

ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan valamilyen nagy változás fog bekövetkezni. Az azonban továbbra is kérdéses, hogy ezek a nyugtalanító változások valójában mit fognak eredményezni.

2005-től folyamatosan erősödik a Campi Flegrei aktivitása (Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

„A tanulmányunk meghatározza, hogy a rendszer várhatóan mikor éri el a töréspontot, de a jelenlegi adatokkal nem tudjuk megállapítani, hogy mi fog történni ezen a törésponton” – mondja Davide Zaccagnino posztdoktori kutató, a tanulmány első szerzője, aki a Déli Tudományos és Technológiai Egyetemen (Guangdong, Kína) a geológiai folyamatok veszélyeit tanulmányozza, és akit a Live Science tudományos hírportál idéz.

A jelenleg még lektorlás alatt álló tanulmányt a publikáció szerzői az arXiv preprint szerverre feltöltve tették elérhetővé.

Töréspont közelébe jutott a mélyben folyamatosan halmozódó feszültség

A kutatók egy fizikai alapú modellt használtak annak meghatározására, hogy a Campi Flegrei gyorsuló aktivitása melyik kategóriába tartozhat. Az egyik az úgynevezett exponenciális gyorsulás kategóriája, amelyben az aktivitás sebessége rögzített ütemben növekszik. A másik pedig a véges idejű szingularitás kategóriája, ami azt jelenti, hogy maga a gyorsulás gyorsul.

Ez azért fontos, mert nem csak a tűzhányó aktivitásának fokozódása határozza meg azt, hogy a vulkán végül kitör-e a folyamat végén. A kulcs – mondja Zaccagnino – az, hogy a kéregben felhalmozódó feszültség elérte-e azt a pontot, ahol már nem bírja tovább tartani az alulról érkező és fokozódó nyomást.

A földrengések kipattanását jelölő térkép (Fotó: Nature)

„Olyan ez, mint egy sportoló a maraton végén: már csak egyetlen lépés választja el a célvonaltól, amit még könnyedén megtehetett volna a rajtponton, de már nem képes erre és a cél előtt összeroskad” – magyarázza a tanulmány első szerzője.