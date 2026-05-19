Halálos mérgű új medúzafajt fedeztek fel a maláj partok közelében

A legfontosabb anatómiai megkülönböztető jegy a medúza perradiális üregeiben rejlik – egy olyan anatómiai szerkezeti elemben, ami a kockamedúza harangjának az alján található, és azt az izmos lebenyt erősíti, melynek segítségével az állat aktívan haladhat a vízben.

A kockamedúzák magasan fejlett csalánozók. Forrás: iNaturalist

Mindhárom korábban ismert fajnál elkeskenyedő csatornák csatlakoznak ehhez a szervhez, de a C. blakangmati esetében ezek teljesen hiányoznak.

Ugyanez az expedíció, amely felfedezte az új kockamedúzafajt, egy másik meglepetést is hozott.

Szingapúr vizein ugyanis most először azonosították a Chironex indrasaksajiae nevű kockamedúzát, egy jellemzően a thai vizekhez köthető fajt – és ez újabb kérdéseket vet fel e veszélyes csalánozóknak a délkelet-ázsiai tengereken való elterjedésével kapcsolatban.

„Meglepődtünk, hogy a thai vizektől ekkora távolságra bukkantunk rá a C. indrasaksajiae egyedeire” – jegyzi meg Cheryl Ames. „Nagyon fontos ezeknek az elterjedési területeknek a feltérképezése, mivel jelenleg csak rendkívül kevés ismerettel rendelkezünk a kockamedúzák biológiai sokféleségéről és térbeli eloszlásáról” – fűzi hozzá a Tohoku Egyetem vezető kutatója.

A legveszélyesebb: az ausztrál kockamedúza

A legtöbb medúzával ellentétben, amelyek az óceáni áramlatok kényének-kedvének kiszolgáltatva sodródnak a nyílt tenger térségeiben, a Chironex nemzetségbeli kockamedúzák aktív vadászok – komplex szemekkel és izomhajtással rendelkeznek, ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy kitartóan üldözzék a zsákmányukat. A mobilitás, a szinte teljes láthatatlanság és a halálos méreg kombinációja miatt

a kockamedúzák ökológiájának megértése nemcsak a tudományos kíváncsiság, hanem a valódi közbiztonsági kérdés is.

A Raffles Bulletin of Zoology című folyóiratban publikált eredmények a kutatók szerint új keretet kínálnak a Chironex nemzetség fajainak azonosításához. A tanulmány elkészítését a WPI-AIMEC és a Sasakawa Peace Foundation Ocean Shot Project támogatta.

Láthatatlan, apró gyilkosok

Bár a közismerten veszélyes kockamedúzafajok nagyrészt a trópusi Indai–Csendes-óceáni régióra korlátozódnak, de a kockamedúzák különböző fajai széles körben megtalálhatók a trópusi és szubtrópusi óceánokban, tengerekben az északi szélesség 42., illetve a déli szélesség 42. foka között, beleértve e területekbe az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceán keleti részét,