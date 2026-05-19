Halálos mérgű új medúzafajt fedeztek fel a maláj partok közelében

A Chironex nemzetséghez tartozó és a trópusi vizekben honos kockamedúzák komoly veszélyt jelentenek a fürdőzőkre. A halálos mérgű ausztrál kockamedúza – amit Ausztráliában tengeri lódarázsként is emlegetnek – annyira veszélyes, hogy amikor a tengeráramlatok időnként nagyobb tömegben a partok közelébe sodorják ezeket a rettegett csalánozókat, a hatóságok egész partszakaszokat zárnak le a medúzaveszély miatt. A kockamedúzák szinte láthatatlanok, rendkívül mérgezőek és jórészt teljesen ismeretlenek, a tudósok pedig megerősítették, hogy nagyobb fajszámban létezhetnek, mint eddig gondoltuk. Szingapúr partjainál most egy ismeretlen új fajukat azonosították a tengerbiológusok.

Elter Tamás
Forrás: Oceanographic Magazine2026. 05. 19. 19:16
A kockamedúzák néhány faja a világtenger legmérgezőbb élőlénye Fotó: Rus-extrim
A legfontosabb anatómiai megkülönböztető jegy a medúza perradiális üregeiben rejlik – egy olyan anatómiai szerkezeti elemben, ami a kockamedúza harangjának az alján található, és azt az izmos lebenyt erősíti, melynek segítségével az állat aktívan haladhat a vízben.

A kockamedúzák magasan fejlett csalánozók. Forrás: iNaturalist

 Mindhárom korábban ismert fajnál elkeskenyedő csatornák csatlakoznak ehhez a szervhez, de a C. blakangmati esetében ezek teljesen hiányoznak. 

Ugyanez az expedíció, amely felfedezte az új kockamedúzafajt, egy másik meglepetést is hozott. 

Szingapúr vizein ugyanis most először azonosították a Chironex indrasaksajiae nevű kockamedúzát, egy jellemzően a thai vizekhez köthető fajt – és ez újabb kérdéseket vet fel e veszélyes csalánozóknak a délkelet-ázsiai tengereken való elterjedésével kapcsolatban. 

„Meglepődtünk, hogy a thai vizektől ekkora távolságra bukkantunk rá a C. indrasaksajiae egyedeire” – jegyzi meg Cheryl Ames. „Nagyon fontos ezeknek az elterjedési területeknek a feltérképezése, mivel jelenleg csak rendkívül kevés ismerettel rendelkezünk a kockamedúzák biológiai sokféleségéről és térbeli eloszlásáról” – fűzi hozzá a Tohoku Egyetem vezető kutatója.

A legveszélyesebb: az ausztrál kockamedúza 

 A legtöbb medúzával ellentétben, amelyek az óceáni áramlatok kényének-kedvének kiszolgáltatva sodródnak a nyílt tenger térségeiben, a Chironex nemzetségbeli kockamedúzák aktív vadászok – komplex szemekkel és izomhajtással rendelkeznek, ez pedig lehetővé teszi számukra, hogy kitartóan üldözzék a zsákmányukat. A mobilitás, a szinte teljes láthatatlanság és a halálos méreg kombinációja miatt 

a kockamedúzák ökológiájának megértése nemcsak a tudományos kíváncsiság, hanem a valódi közbiztonsági kérdés is. 

A Raffles Bulletin of Zoology című folyóiratban publikált eredmények a kutatók szerint új keretet kínálnak a Chironex nemzetség fajainak azonosításához. A tanulmány elkészítését a WPI-AIMEC és a Sasakawa Peace Foundation Ocean Shot Project támogatta.

 

Láthatatlan, apró gyilkosok

Bár a közismerten veszélyes kockamedúzafajok nagyrészt a trópusi Indai–Csendes-óceáni régióra korlátozódnak, de a kockamedúzák különböző fajai széles körben megtalálhatók a trópusi és szubtrópusi óceánokban, tengerekben az északi szélesség 42., illetve a déli szélesség 42. foka között, beleértve e területekbe az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceán keleti részét, 

de egy fajuk, a Carybdea marsupialis a Földközi-tengerben is honosnak számít. 

Az  új és erősen mérgező fajt Szingapúr közelében azonosították. Forrás: Instagram

Az 52 ismert kockamedúzafaj közül nem mindegyiknek életveszélyes a mérge. A legmérgezőbb, éppen ezért a legveszélyesebb csoportjukat a Chinorex nemzetségbeli fajok alkotják. 

A kockamedúzák csalánmérgének elemzése során több mint 170 mérgező fehérjét azonosítottak a kutatók; 

ez a nagy mennyiségű toxinfehérje az oka az e csoporthoz tartozó fajok veszélyességének is. A kockamedúzák csípése az enyhébb méreggel rendelkező fajok esetében erősen fájdalmas bőrirritációt, a súlyosan mérgező fajoknál viszont szívtoxicitást, légzésbénulást és végső soron halált okozhat.

         Időnként egész partszakaszokat zárnak le a medúzaveszély miatt. Fotó: TydeNet/Wikimedia Commons

 Ma már létezik ellenszer a legmérgezőbb kockamedúzafaj, a dél-kelet ázsiai trópusi vizektől Ausztráliáig elterjedt Chironex felckeri mérgére is. 

Az elmúlt száz évben egyedül Ausztráliában 63 haláleset volt írható ez utóbbi faj számlájára. 

A kockamedúzák a medúzák altörzsének legfejlettebb csoportját alkotják. Más medúzáktól eltérően a kockamedúzák fejlett optikai érzékelőrendszerrel rendelkeznek, 24 szemük közül 16 szem egyszerűen csak a fény érzékelésére, nyolc szem pedig – párosával – egy komplett lencserendszert alkot. Másik sajátosságuk, hogy izomrendszerüknek köszönhetően képesek az irányított aktív úszásra. 

A kockamedúzák legfőbb elterjedési területe. Forrás: Wikimedia Commons

A kockamedúzák harangja általában kis méretű, így például a legveszélyesebbnek tartott ausztrál kockamedúza, a „tengeri lódarázs” harangjának mindössze egy centiméter az átmérője, és mivel teljesen átlátszó, az emberi szem számára gyakorlatilag láthatatlan a vízben. 

A kocka formájú harang alsó négy sarkáról lógnak le a vékony, áttetsző és akár három méteres hosszúságot is elérő fogókarok. Egy-egy fogókaron ötezer csalánsejt található. A kockamedúza természetesen nem „támad rá” az emberre, veszélyességét a láthatatlansága és egyes fajoknál a rendkívül erős mérge okozza.

