Brutális fogás az M5-ösön: némi drog és egy fegyverarzenál is előkerült a török kamionból
Rutinellenőrzést végeztek az M5-ösön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságának munkatársai, amikor egy nem mindennapi fogás került terítékre. A pénzügyőrök jelentős mennyiségű marihuána birtoklása miatt vontak kérdőre egy török kamionsofőrt, aki hamarosan futásnak eredt. A férfi ugyanis valóságos fegyverarzenált szállított a járműben.
