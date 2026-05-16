Nem akárkitől kapott komoly dorgálást Magyar Péter

A korábban Orbán Viktor mellett miniszterelnöki megbízottként gazdasági kérdésekkel foglalkozó, pályafutását országgyűlési képviselőként folytató politikus a következőket írta a Facebook oldalára:

„Magyar Péter már az első sajtótájékoztatóján a költségvetést temette. Egészen úgy hangzott, mintha már a megszorításokat készítené elő, pedig semmi oka nincs rá. (…) Még nem kong a kassza, bármit mond is Magyar Péter. Jelen pillanatban nő a GDP, több mint 8%-kal nőnek az adóbevételek, sőt még az szja-bevétel is nőtt eddig a családi adókedvezmény duplázása és az anyák adómentességének kiterjesztése ellenére is, mivel jelentősen nőtt az adózandó kereset. Évről évre csökken a kamatkiadás is, mivel egyrészt javult a forint árfolyama a tavalyihoz képest, és az adósságnak csupán körülbelül 30%-a van devizában, másrészt csökken az infláció, a magyar lakossági kamatok pedig az inflációhoz kötöttek. Ha az új kormány hasonlóan takarékosan tud gazdálkodni, mint az eddigi, akkor nem lesz szükség sem adóemelésre, sem egyéb megszorítócsomagra.”

A tények makacs dolgok. A számok nem hazudnak.