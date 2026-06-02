Új szakma van kibontakozóban

Kálmánéknak nem lesz ilyen szerencséjük.

Kálmánék egy felelőtlen pillanatban, egy őrült ötlettől vezérelve fehér műanyag ülőkét csavaroztak a lyuk köré, ráadásul mindezt azt követően, hogy Kálmán, a burzsuj egy napon eszét vesztette, és gyalult lécekre cserélte a gyalulatlant. És egy tárlatvezetésen mindez kiderül, és akkor Kálmánék kedves barátai, Gyusziék halálosan megsértődnek, és minden kapcsolatot megszakítanak Kálmánékkal, mert mégis csak mindennek van határa, és Gyuszi a kocsmában mindenkinek elmondja majd, micsoda luxusban tojik a Kálmán, aki neki amúgy mindig is gyanús volt.

Lássuk be, jól van ez így, jól lesz ez így.

Szükség van erre a szakmára.

És amit feltétlenül meg kell tanulni a szakma eljövendő mestereinek a mai egyetlen mestertől: mindig, minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha aranyszínű műanyagról vagy – uram bocsá’! – rézről van szó valójában.

Ahogy például most, a bank esetében. De mint sehol máshol, itt sem számít a valóság.

Az arany megragad, beég, önálló életre kell, s igazol mindent.

Bálint Botond kolléga nagyon helyesen felhívta a figyelmet (itt: https://pestisracok.hu/magyar-ugar/2026/06/jegybankelnok-miniszterelnok-retyo-wc-mosdo-arany) erre: „A sárgarezet (trombitaréz) pedig nem keverjük össze az arannyal, egy jegybankelnök meg főleg nem. A sárgaréz színű műanyagot meg végképp nem. Nem tudom, önök hogy vannak ezzel, de itt nálunk, vidéken nem szoktunk posztolni mások fürdőszobájából, hálószobájából, legkisebb helyiségéből, főleg nem ellenőrizzük le, hogy az utolsó használó igénybe vette-e a wc kefe szolgáltatásait. Úgy mellékesen, tudja valaki, van-e még Crepto wc papír? Ez onnan jutott eszembe, hogy valaki felvetette, a papír minősége nem is lett leellenőrizve.”

Nos, kedves Botond, ez a múlt. A jövő a budi-idegenvezetőké. S ez az új szakma ki fogja termelni a konyha-, a nappali- és a spájz-idegenvezetőket is.

Mondom: a határ a csillagos ég.