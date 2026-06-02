Sulyok Tamás: Fenyegetéseken nem alapulhat demokrácia, nincs helye a lemondásomnak

Priskin Tamás volt a bombameglepetés, a feljutásért az álomhatárt is feláldozta

A labdarúgó NB III-ban szereplő Gyirmót FC Győr megnyerte a csoportját, de osztályozót kell játszania a feljutásért. A Monor elleni hazai mérkőzésen 2-2-es döntetlent játszottak a sárga-kékek, akik Priskin Tamást is benevezték. A 39 éves, korábbi válogatott támadó végül nem lépett pályára, de a vasárnapi visszavágón akár szerepet is kaphat. A gyirmótiak vármegyei bajnokságban szereplő tartalékcsapatában 49 gólt termelt a neves csatár, aki azért nem érhette el el a félszázas határt, mert a klub első számú csapata számított rá.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 02. 11:48
Priskin Tamás
Priskin Tamás (jobbra) megállíthatatlan volt a vármegyei bajnokságban Forrás: Facebook/Gyirmót FC Győr
Az egykor többek között az ETO-ban, a Ferencvárosban, a Watfordban és az Ipswich Townban is megfordult Priskin Tamás élvezi a futballt, s örül, hogy a sérülések is elkerülik. Mivel a vármegyei bajnokság véget ért, nem lennénk meglepődve, ha vasárnap felbukkanna Monoron. Az NB III-ban úgysem játszott még soha…

A Monor–Gyirmót mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik, a másik osztályozón ugyanekkor a Cigánd szintén 2-2-es odavágó után fogadja a Nagykanizsa együttesét.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
