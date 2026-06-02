Priskin Tamás volt a bombameglepetés, a feljutásért az álomhatárt is feláldozta

Az egykor többek között az ETO-ban, a Ferencvárosban, a Watfordban és az Ipswich Townban is megfordult Priskin Tamás élvezi a futballt, s örül, hogy a sérülések is elkerülik. Mivel a vármegyei bajnokság véget ért, nem lennénk meglepődve, ha vasárnap felbukkanna Monoron. Az NB III-ban úgysem játszott még soha…

A Monor–Gyirmót mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik, a másik osztályozón ugyanekkor a Cigánd szintén 2-2-es odavágó után fogadja a Nagykanizsa együttesét.