A Bige-millióktól a baloldali hálózat ismert szereplőiig – új részletek derültek ki a Tisza Párt támogatóiról

A támogatók között szerepel Romsics Ignác történész is, aki csaknem egymillió forinttal segítette a pártot. Romsics neve azért is figyelemre méltó, mert korábban Gyurcsány Ferenc felkérésére a magyar baloldal történelmi hagyományainak és örökségének feltárásával foglalkozott. A történész támogatása újabb olyan kapcsolatként értelmezhető, amely a Tisza környezetét a korábbi baloldali politikai világhoz köti.

Hasonlóan érdekes Bárdos Barnabás szerepe is. Az üzletember egymillió forinttal támogatta a pártot, ugyanakkor neve már a Tisza indulásának első időszakában felmerült. Bárdos biztosított székhelyet annak a szervezetnek, amely később a Tisza egyik fontos háttérbázisává vált.

A sajtó korábban Bajnai Gordon üzleti köreihez is kapcsolta.

A névsorban feltűnik Falus András akadémikus is, aki 800 ezer forinttal járult hozzá a párt működéséhez. Az immunológus korábban több olyan közéleti ügyben fogalmazott meg álláspontot, amelyek rendszeresen a baloldali közbeszéd témái közé tartoztak.

Politikusok a támogatók között

Nemcsak közéleti szereplők és üzletemberek, hanem korábbi ellenzéki politikusok is támogatták Magyar Péter pártját. A támogatók között található Borbély Ede egykori momentumos politikus neve is, aki több mint félmillió forintot fizetett be.

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy a Magyar Nemzet hétfői cikke részletesen bemutatta:

a Tisza Párt vezetése továbbra is elsősorban a sok tízezer kisösszegű adományozó szerepét hangsúlyozza. A beszámoló szerint ugyan közel 2,7 milliárd forint érkezett ötszázezer forint alatti támogatásokból, de a most nyilvánosságra került névsor arra is rámutat, hogy jelentős összegek érkeztek ismert közéleti és gazdasági szereplőktől.

Lapunk tegnap arról is írt, hogy a Tisza Párt kiadásai drámai mértékben növekedtek: az anyagjellegű ráfordítások egy év alatt 641 millió forintról 1,9 milliárd forintra emelkedtek, miközben a személyi jellegű ráfordítások meghaladták az egymilliárd forintot.