A Bige-millióktól a baloldali hálózat ismert szereplőiig – új részletek derültek ki a Tisza Párt támogatóiról

A Magyar Nemzet hétfőn már részletesen beszámolt a Tisza Párt 2025-ös pénzügyi jelentéséről, amely szerint Magyar Péter pártja több mint 3,2 milliárd forintos bevétellel és 180 millió forintos nyereséggel zárta az évet; a legnagyobb támogatók között a Bige család százmilliós hozzájárulása is szerepelt. A most nyilvánosságra került teljes támogatói névsor azonban újabb részleteket tár fel a párt pénzügyi hátteréről, és tovább erősíti a lap korábbi állításait a baloldali kötődésű szereplők jelenlétéről a finanszírozók között.

Gábor Márton
2026. 06. 02. 11:11
Magyar Péter Fotó: Mirkó István Forrás: MI
A támogatók között szerepel Romsics Ignác történész is, aki csaknem egymillió forinttal segítette a pártot. Romsics neve azért is figyelemre méltó, mert korábban Gyurcsány Ferenc felkérésére a magyar baloldal történelmi hagyományainak és örökségének feltárásával foglalkozott. A történész támogatása újabb olyan kapcsolatként értelmezhető, amely a Tisza környezetét a korábbi baloldali politikai világhoz köti.

Hasonlóan érdekes Bárdos Barnabás szerepe is. Az üzletember egymillió forinttal támogatta a pártot, ugyanakkor neve már a Tisza indulásának első időszakában felmerült. Bárdos biztosított székhelyet annak a szervezetnek, amely később a Tisza egyik fontos háttérbázisává vált. 

A sajtó korábban Bajnai Gordon üzleti köreihez is kapcsolta.

A névsorban feltűnik Falus András akadémikus is, aki 800 ezer forinttal járult hozzá a párt működéséhez. Az immunológus korábban több olyan közéleti ügyben fogalmazott meg álláspontot, amelyek rendszeresen a baloldali közbeszéd témái közé tartoztak.

Politikusok a támogatók között

Nemcsak közéleti szereplők és üzletemberek, hanem korábbi ellenzéki politikusok is támogatták Magyar Péter pártját. A támogatók között található Borbély Ede egykori momentumos politikus neve is, aki több mint félmillió forintot fizetett be.

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy a Magyar Nemzet hétfői cikke részletesen bemutatta: 

a Tisza Párt vezetése továbbra is elsősorban a sok tízezer kisösszegű adományozó szerepét hangsúlyozza. A beszámoló szerint ugyan közel 2,7 milliárd forint érkezett ötszázezer forint alatti támogatásokból, de a most nyilvánosságra került névsor arra is rámutat, hogy jelentős összegek érkeztek ismert közéleti és gazdasági szereplőktől.

Lapunk tegnap arról is írt, hogy a Tisza Párt kiadásai drámai mértékben növekedtek: az anyagjellegű ráfordítások egy év alatt 641 millió forintról 1,9 milliárd forintra emelkedtek, miközben a személyi jellegű ráfordítások meghaladták az egymilliárd forintot. 

A beszámoló további érdekessége, hogy a Tisza vezető politikusai maguk is jelentős összegekkel támogatták a pártot. Hajdú Márton európai parlamenti képviselő 7,5 millió forintot adott, Melléthei-Barna Márton négymillió forinttal járult hozzá a működéshez, míg több EP-képviselő és vezető tisztségviselő szintén milliós nagyságrendben adományozott.

A hétfőn nyilvánosságra került pénzügyi adatok tehát nemcsak azt mutatták meg, hogy a Tisza Párt rekordméretű költségvetésből gazdálkodott tavaly, hanem azt is, hogy a párt mögött jelentős anyagi erőforrások álltak. A most közzétett támogatói névsor pedig tovább árnyalja ezt a képet, és világosabban láttatja, kik alkotják Magyar Péter pártjának legfontosabb pénzügyi hátországát.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

