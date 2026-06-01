Milliárdokból gazdálkodott a Tisza Párt, százmilliós támogatás érkezett a Bige családtól

Több mint 3,2 milliárd forintos bevételre tett szert tavaly a Tisza Párt, amely a 2024-es veszteséges év után 180 millió forintos nyereséggel zárt. A párt pénzügyi beszámolója szerint főleg adományokból gazdálkodtak, a legnagyobb támogatók között pedig ott találjuk a Bige családot, amely összesen százmillió forinttal segítette Magyar Péter pártját.

Gábor Márton
2026. 06. 01. 12:44
Fotó: Ladóczki Balázs
A pénzügyi beszámoló alapján jól látható, hogy a 2026-os országgyűlési választásokra való felkészülés jelentős erőforrásokat igényelt.

Az anyagjellegű ráfordítások egyetlen év alatt 641 millió forintról 1,9 milliárd forintra ugrottak, míg a személyi jellegű ráfordítások 285 millió forintról egymilliárd forintra emelkedtek.

A mérleg adatai szerint a párt vagyoni helyzete is számottevően javult. A befektetett eszközök állománya 13 millió forintról 57 millió forintra nőtt, a forgóeszközök értéke pedig 48 millió forintról 321 millió forintra emelkedett. Különösen látványos a pénzeszközök növekedése: a tavalyi 17,9 millió forint után 2025 végén már 187,5 millió forint szerepelt ezen a soron.

Ugyanakkor a kötelezettségek is jelentősen emelkedtek. A párt tartozásállománya 69 millió forintról 228 millió forintra nőtt, amelynek döntő része rövid lejáratú kötelezettség. A saját tőke viszont a korábbi 36 millió forintos negatív értékről 94 millió forintos pozitív tartományba fordult.

Az üzemi eredmény szintén jelentős javulást mutatott: a 2024-es 32 millió forintos veszteség után tavaly már 124 millió forintos nyereséget ért el a párt. A pénzügyi műveletek eredménye is pozitívba fordult, így

a Tisza Párt összességében 180 millió forintos profittal zárta a 2025-ös évet.

A közzétett adatok alapján a Tisza Párt az elmúlt évben példátlan nagyságrendű támogatást tudott mozgósítani, állítása szerint mikroadományokból, mindeközben pedig jelentősen növelte szervezeti és pénzügyi kapacitásait. A beszámoló egyúttal azt is megmutatja, hogy a párt működése egyre nagyobb költségvetéssel és egyre kiterjedtebb szervezeti háttérrel zajlik.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt 2026. május 13-án. (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
