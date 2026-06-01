Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

Béke az amerikai választások előtt? Washington már elsősorban nem Ukrajnára figyel

A nyugati elemzők szerint az orosz–ukrán háború új szakaszba lépett, amely egyre nagyobb kihívást jelent Moszkva számára. Közben többen találgatják, vajon valóban van-e esély arra, hogy az amerikai félidős választások előtt közelebb kerüljenek a felek a békéhez. A lapunknak nyilatkozó Magyarics Tamás szerint Washington figyelme jelenleg elsősorban nem Ukrajnára, hanem a Közel-Keletre összpontosul.

Szabó István
2026. 06. 01. 12:35
Az amerikai Capitolium épülete egy washingtoni irodaház ablakaiban tükröződik 2026. május 21-én Fotó: Drew Angerer Forrás: AFP
A megegyezés nem körvonalazódik, de egyre többen úgy vélik, hogy Washington a novemberi félidős amerikai kongresszusi választások előtt szeretne előrelépést elérni az ukrajnai konfliktus rendezésében. A kérdés azonban az, hogy ez mennyire reális célkitűzés.

Washingtonon az látszik az utolsó időben, hogy Ukrajna ügyét át szeretné hárítani Európára. Vita folyik az Egyesült Államokban, hogy miként támogassák Ukrajnát és a fegyvereladások hogyan alakuljanak

– mondta lapunknak Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa.

Béke a láthatáron?

A szakértő szerint az amerikai stratégiai prioritások jelenleg más térségekben összpontosulnak.

Az Iránnal folytatott háború miatt is arról lehet hallani, hogy kimerülőben vannak az amerikai fegyverkészletek. Ezt Washington cáfolja, de az elsődleges hadszíntér számukra a Közel-Kelet és Irán és nem pedig Ukrajna. Leginkább azt a háborút szeretné az Egyesült Államok lezárni, mert annak politikai és gazdasági hatása hátrányosan érinti a Trump-kormányzatot

– tette hozzá.

Magyarics Tamás szerint az ukrajnai háború politikai súlya az amerikai belpolitikában korlátozott.

Az orosz–ukrán háború közvetlenül az amerikai választókat nem érinti, ezért, ha Washington jelentős diplomáciai erőfeszítéseket tesz azt inkább az iráni konfliktusra koncentrálva teszi és nem pedig Ukrajnára

– mutatott rá.

Az amerikai–orosz kapcsolatok összetettebbek

A szakértő hangsúlyozta, hogy az amerikai–orosz kapcsolatok jóval összetettebbek annál, mint ahogy azt sokan feltételezik.

Az ukrán kérdés vonatkozásában az amerikaiak az oroszokkal kapcsolatosan mindig hangsúlyozták, hogy egy globális keretben tárgyalnak az energiapolitikától kezdve a biztonságpolitikáig.

Mint fogalmazott, Washington számára továbbra is fontos cél az ukrajnai háború lezárása, ugyanakkor ennek hátterében részben belpolitikai szempontok is állnak.

Az orosz–amerikai kapcsolatok nem olyan binárisak, mint az ukrán–amerikai kapcsolatok, de azért az ukrán háborút is szeretnék lezárni, tekintettel arra, hogy Donald Trump megválasztása után ígéretet tett arra, hogy a háborút valamiképpen lezárja és ezt az ígéretét feltehetően fel fogják használni ellene a demokraták

– hangsúlyozta Magyarics Tamás.

Russian President Vladimir Putin (L) smiles as US President Donald Trump speaks during a joint press conference after they participated in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök közös sajtótájékoztatója az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázison 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

A szakértő úgy összegezte a novemberi félidős választások kimenetelét várhatóan nem az ukrajnai háború fogja meghatározni.

Bár a következő hónapok döntő jelentőségűek lehetnek a háború szempontjából, továbbra is jelentős távolság választja el egymástól Kijev és Moszkva álláspontját, különösen a megszállt területek kérdésében. Ezért egy esetleges fegyverszünet vagy békemegállapodás esélyeit egyelőre nagyfokú bizonytalanság övezi.

Borítókép: Az amerikai Capitolium épülete egy washingtoni irodaház ablakaiban tükröződik 2026. május 21-én (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
