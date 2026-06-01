Béke az amerikai választások előtt? Washington már elsősorban nem Ukrajnára figyel

A megegyezés nem körvonalazódik, de egyre többen úgy vélik, hogy Washington a novemberi félidős amerikai kongresszusi választások előtt szeretne előrelépést elérni az ukrajnai konfliktus rendezésében. A kérdés azonban az, hogy ez mennyire reális célkitűzés.

Washingtonon az látszik az utolsó időben, hogy Ukrajna ügyét át szeretné hárítani Európára. Vita folyik az Egyesült Államokban, hogy miként támogassák Ukrajnát és a fegyvereladások hogyan alakuljanak

– mondta lapunknak Magyarics Tamás, az ELTE professor emeritusa.

Béke a láthatáron?

A szakértő szerint az amerikai stratégiai prioritások jelenleg más térségekben összpontosulnak.

Az Iránnal folytatott háború miatt is arról lehet hallani, hogy kimerülőben vannak az amerikai fegyverkészletek. Ezt Washington cáfolja, de az elsődleges hadszíntér számukra a Közel-Kelet és Irán és nem pedig Ukrajna. Leginkább azt a háborút szeretné az Egyesült Államok lezárni, mert annak politikai és gazdasági hatása hátrányosan érinti a Trump-kormányzatot

– tette hozzá.