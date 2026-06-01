A vádirat szerint a férfi tavaly május 17-én este a salgótarjáni távolsági buszpályaudvaron leszólított egy nőt, aki a férfi tolakodó viselkedése elől a női mosdóba ment. A férfi követte, és rángatni kezdte a helyiség ajtaját, majd úgy tett, mintha távozni akarna. Kis idő múlva a nő kilépett a mosdóból, a férfi ekkor ököllel megütötte. A nő sikított, ennek ellenére támadója nem hagyta abba a bántalmazást, végül a biztonsági őrök állították le a támadót.
A női mosdóba menekült a nógrádi nő a zaklató elől, de nem számított arra, hogy mi történik, amikor előmerészkedik
Egy másik nőt megkéselt, mert nem akart vele lefeküdni.
A vádlott július 12-én megjelent egy ismerőse házánál, ahol annak 27 éves testvére tartózkodott. Mivel ismerték egymást, a nő beengedte a részeg férfit, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni a sértettel, aki ezt elutasította. A férfi emiatt agresszív lett, megfenyegette a nőt, hogy megöli, majd késsel kétszer megszúrta a nyakát. A rettegő nővel a férfi erőszakoskodott, és tovább bántalmazta. Időközben hazaérkezett az ismerős, aki megakadályozta a vádlottat a testvére további bántalmazásában. Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban fennállt a reális veszélye súlyosabb sérülések okozásának is.
Az ügyészség a férfi ellen garázdaság, szexuális erőszak bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés kísérlete és könnyű testi sértés miatt emelt vádat, vele szemben hét év börtönbüntetés, hét év közügyektől eltiltás és közel egymillió-kétszázezer forintos bűnügyi költség megfizetése az indítvány.
A férfi a Salgótarjáni Járásbíróság döntését letartóztatásban várja.
