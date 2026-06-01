Rendkívüli

Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

Rendkívüli

Összeomlott egy négyemeletes épület Székesfehérváron, a romok alá szorult egy ember + videó

testi sértésnógrád megyébennőiügyészség

A női mosdóba menekült a nógrádi nő a zaklató elől, de nem számított arra, hogy mi történik, amikor előmerészkedik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egy másik nőt megkéselt, mert nem akart vele lefeküdni.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 06. 01. 13:33
női mosdó
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vádirat szerint a férfi tavaly május 17-én este a salgótarjáni távolsági buszpályaudvaron leszólított egy nőt, aki a férfi tolakodó viselkedése elől a női mosdóba ment. A férfi követte, és rángatni kezdte a helyiség ajtaját, majd úgy tett, mintha távozni akarna. Kis idő múlva a nő kilépett a mosdóból, a férfi ekkor ököllel megütötte. A nő sikított, ennek ellenére támadója nem hagyta abba a bántalmazást, végül a biztonsági őrök állították le a támadót.

A vádlott július 12-én megjelent egy ismerőse házánál, ahol annak 27 éves testvére tartózkodott. Mivel ismerték egymást, a nő beengedte a részeg férfit, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni a sértettel, aki ezt elutasította. A férfi emiatt agresszív lett, megfenyegette a nőt, hogy megöli, majd késsel kétszer megszúrta a nyakát. A rettegő nővel a férfi erőszakoskodott, és tovább bántalmazta. Időközben hazaérkezett az ismerős, aki megakadályozta a vádlottat a testvére további bántalmazásában. Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban fennállt a reális veszélye súlyosabb sérülések okozásának is.

Az ügyészség a férfi ellen garázdaság, szexuális erőszak bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés kísérlete és könnyű testi sértés miatt emelt vádat, vele szemben hét év börtönbüntetés, hét év közügyektől eltiltás és közel egymillió-kétszázezer forintos bűnügyi költség megfizetése az indítvány.

A férfi a Salgótarjáni Járásbíróság döntését letartóztatásban várja.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekballiberális oldal

A legszegényebb…

Bayer Zsolt avatarja

…aki mindent elhisz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu