A női mosdóba menekült a nógrádi nő a zaklató elől, de nem számított arra, hogy mi történik, amikor előmerészkedik

A vádlott július 12-én megjelent egy ismerőse házánál, ahol annak 27 éves testvére tartózkodott. Mivel ismerték egymást, a nő beengedte a részeg férfit, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni a sértettel, aki ezt elutasította. A férfi emiatt agresszív lett, megfenyegette a nőt, hogy megöli, majd késsel kétszer megszúrta a nyakát. A rettegő nővel a férfi erőszakoskodott, és tovább bántalmazta. Időközben hazaérkezett az ismerős, aki megakadályozta a vádlottat a testvére további bántalmazásában. Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban fennállt a reális veszélye súlyosabb sérülések okozásának is.