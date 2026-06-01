Már nem Djokovics a célpont, menetel a Diadalív felé az új trió

Már Novak Djokovics kiesésével eldőlt, hogy új bajnokot avatnak a férfiaknál a francia nyílt teniszbajnokságon. Alexander Zverev lépett elő első számú esélyessé, mégis lehetnek kétségeink, hogy a világranglistán harmadik német teniszező 29 évesen végre megszerzi-e első trófeáját a Grand Slam-tornákon. A Roland Garroson új kihívók kopogtatnak, az egyaránt 19 éves brazil Joao Fonseca és spanyol Rafael Jódar, valamint a húszéves cseh Jakub Mensík is bejutott a legjobb nyolc közé Párizsban.

Novák Miklós
2026. 06. 01. 10:02
Joao Fonseca meg akarja hódítani Párizst Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff
– A sportágunk és az országunk bálványa. A pályafutása miatt és azért is, amilyen ember: mindenki tudja róla, mennyire szerény – mondta Fonseca Kuertenről. Majd jött a személyesebb rész: – Itt volt az első Roland Garrosomon, az első juniormérkőzésemen is, és öröm, hogy most is itt lehetett.

 

Jódar: az új spanyol Rafa

A spanyol teniszben különös súlya van annak, ha egy Rafael nevű játékos Párizsban kezd veszélyessé válni. Rafael Jódar esetében persze még korai bármiféle Nadal-párhuzam, de az már nem túlzás, hogy az idei salakszezon egyik legnagyobb berobbanása az övé. Tavaly ilyenkor még a világranglista 707. helye környékéről nézte a Roland Garrost, most pedig Zverev ellen készülhet élete első Grand Slam-negyeddöntőjére.

Rafael Jódarnak az ellenfeleken felül a Rafael Nadallal való örökös összehasonlítással is meg kell küzdenie. Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

Jódar Marrákesben megszerezte első ATP-tornagyőzelmét, Barcelonában elődöntőt játszott, Madridban és Rómában negyeddöntőig jutott, s ez a lendület Párizsban is hajtja tovább. A Carreno Busta elleni fordítás különösen beszédes: két elveszített játszma után sem rettent meg, inkább fokozta a tempót, és az utolsó három szettben összesen öt gémet engedett a rutinos honfitársnak.

Közben nemcsak az ellenfelekkel, hanem a külvilág zajával is meg kellett küzdenie.

A labdaszedőlány körüli vitás jelenet (az Alex Michelsen elleni harmadik fordulós meccs után egy videó alapján azzal vádolták, hogy meglökte a pályáról kifelé tartó lányt, amit Jódar tagadott, a labdaszedő a ponyvában botlott meg) és az újabb, félreérthető epizód (a Carreno Busta elleni nyolcaddöntő előtt elsőre nem fogta meg a neki kezet nyújtó gyerekkísérő kezét) miatt a közösségi média is megtalálta. Ez is generációs jelenség: a mai fiatalok nemcsak centerpályákon érnek nagykorúvá, hanem videók, lassítások, kommentháborúk és azonnali ítéletek között.

 

Mensík túlélte a hőséget, majd Rubljovot is

Jakub Mensík története talán kevésbé hangos, de legalább ennyire tanulságos. A cseh játékos már a második fordulóban elképesztő fizikai határokat feszegetett, az is kérdéses volt, képes lesz-e folytatni a tornát. Mariano Navone ellen egy 4 óra 41 perces csatát nyert meg, majd miután beütötte a győztes pontot, összeesett, és a teljes testét görcsök gyötörték. Később őrültségnek nevezte a játékot a hőségben.

Ehhez képest Mensík nemcsak visszatért, hanem előbb Alex de Minaurt verte meg, majd Rubljov ellen is végigment az ötjátszmás, gyötrelmes úton. A 196 centis cseh a modern erőtenisz egyik legtisztább képviselője: nagy adogatás, lapos ütés, első szándékból támadó alapállás. Ami viszont Párizsban igazán fontos, hogy nem csak ütni tud. A hosszú labdamenetekben is egyre türelmesebb, a mozgása pedig a termetéhez képest kifejezetten rugalmas.

Fonseca ellen most különös negyeddöntő vár rá: két húsz év alatti játékos találkozója, amelyben nem pusztán elődöntő a tét, hanem az is, ki tud előbb állandó szereplővé válni a Grand Slam-tornák végjátékában.

 

Alcaraz és Sinner mögött már torlódik a sor

Az új hullám közös nevezője a méret és az agresszió. 

Mensík 196, Jódar 192, Fonseca 188 centiméter magas, vagyis mindhárman abba az irányba mutatnak, amerre a férfitenisz az elmúlt években elmozdult: nagyobb test, nagyobb ütőerő, rövidebb pontok, de egyre jobb lábmunka. 

Régen az ilyen magas játékosokra könnyen rásütötték, hogy salakon sebezhetők. Ez a tétel Párizsban látványosan megdől.

Alcaraz és Sinner továbbra is a korszak két legfontosabb fiatal arca, de a Roland Garros most azt üzeni: nem ülhetnek a babérjukon.

 

Zverev vajon végre a csúcsra ér?

Zverevnek papíron nagy lehetőség ez a torna, hiszen a korábbi bajnokok és a legnagyobb favoritok – Felix Auger-Aliassime kivételével – egytől egyig kiestek. A kérdés az, a német játékos vajon tud-e élni az eséllyel, és 29 évesen végre megszerzi-e első Grand Slam-trófeáját, vagy az új hullám valamelyik képviselője már most megelőzi őt Párizsban.

Roland Garros, férfiak, nyolcaddöntők:

  • Alexander Zverev (német, 2.)–Jesper de Jong (holland) 7:6 (7-3), 6:4, 6:1
  • Rafael Jódar (spanyol, 27.)–Pablo Carreño Busta (spanyol) 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
  • Jakub Mensík (cseh, 26.)–Andrej Rubljov (orosz, 11.) 6:3, 7:6 (7-6), 4:6, 2:6, 6:3
  • Joao Fonseca (brazil, 28.)–Casper Ruud (norvég, 15.) 7:5, 7:6 (8-6), 5:7, 6:2
  • Juan Manuel Cerúndolo (argentin)–Matteo Berrettini (olasz)
  • Frances Tiafoe (amerikai, 19.)–Matteo Arnaldi (olasz)
  • Félix Auger-Aliassime (kanadai, 4.)–Alejandro Tabilo (chilei)
  • Flavio Cobolli (olasz, 10.)–Zachary Svajda (amerikai)

 

A már kialakult negyeddöntők:
Jakub Mensík (cseh, 26.)–Joao Fonseca (brazil, 28.)
Rafael Jódar (spanyol, 27.)–Alexander Zverev (német, 2.)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

