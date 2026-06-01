Már nem Djokovics a célpont, menetel a Diadalív felé az új trió

– A sportágunk és az országunk bálványa. A pályafutása miatt és azért is, amilyen ember: mindenki tudja róla, mennyire szerény – mondta Fonseca Kuertenről. Majd jött a személyesebb rész: – Itt volt az első Roland Garrosomon, az első juniormérkőzésemen is, és öröm, hogy most is itt lehetett.

Jódar: az új spanyol Rafa

A spanyol teniszben különös súlya van annak, ha egy Rafael nevű játékos Párizsban kezd veszélyessé válni. Rafael Jódar esetében persze még korai bármiféle Nadal-párhuzam, de az már nem túlzás, hogy az idei salakszezon egyik legnagyobb berobbanása az övé. Tavaly ilyenkor még a világranglista 707. helye környékéről nézte a Roland Garrost, most pedig Zverev ellen készülhet élete első Grand Slam-negyeddöntőjére.

Rafael Jódarnak az ellenfeleken felül a Rafael Nadallal való örökös összehasonlítással is meg kell küzdenie. Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

Jódar Marrákesben megszerezte első ATP-tornagyőzelmét, Barcelonában elődöntőt játszott, Madridban és Rómában negyeddöntőig jutott, s ez a lendület Párizsban is hajtja tovább. A Carreno Busta elleni fordítás különösen beszédes: két elveszített játszma után sem rettent meg, inkább fokozta a tempót, és az utolsó három szettben összesen öt gémet engedett a rutinos honfitársnak.

Közben nemcsak az ellenfelekkel, hanem a külvilág zajával is meg kellett küzdenie.

A labdaszedőlány körüli vitás jelenet (az Alex Michelsen elleni harmadik fordulós meccs után egy videó alapján azzal vádolták, hogy meglökte a pályáról kifelé tartó lányt, amit Jódar tagadott, a labdaszedő a ponyvában botlott meg) és az újabb, félreérthető epizód (a Carreno Busta elleni nyolcaddöntő előtt elsőre nem fogta meg a neki kezet nyújtó gyerekkísérő kezét) miatt a közösségi média is megtalálta. Ez is generációs jelenség: a mai fiatalok nemcsak centerpályákon érnek nagykorúvá, hanem videók, lassítások, kommentháborúk és azonnali ítéletek között.

Mensík túlélte a hőséget, majd Rubljovot is

Jakub Mensík története talán kevésbé hangos, de legalább ennyire tanulságos. A cseh játékos már a második fordulóban elképesztő fizikai határokat feszegetett, az is kérdéses volt, képes lesz-e folytatni a tornát. Mariano Navone ellen egy 4 óra 41 perces csatát nyert meg, majd miután beütötte a győztes pontot, összeesett, és a teljes testét görcsök gyötörték. Később őrültségnek nevezte a játékot a hőségben.