Rendkívüli

Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

Rendkívüli

Teljesen kihozták a sodrából Magyar Pétert a tüntetők a Sándor-palotánál

Mette FrederiksenNATOUkrajnadán miniszterelnökorosz agresszióorosz-ukrán háború

Kikotyogta a miniszterelnök, hogy semmit nem tudott Ukrajnáról, most mégis mindent odaadna Zelenszkijnek + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Mette Frederiksen arról beszélt, hogy Oroszország újabb agresszióra készülhet Európa ellen. A dán kormányfő szerint a Nyugatnak bármi áron támogatnia kell Kijevet. Bár Frederiksen ma már Zelenszkij egyik legelszántabb támogatója, saját bevallása szerint a háború előtt gyakorlatilag semmit sem tudott Ukrajnáról.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 10:58
Dánia és Lengyelország hasonlóan ítéli meg az Oroszország felől érkező fenyegetést Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz terjeszkedés lehetséges formáiról szólva Frederiksen úgy vélte, hogy az első szakaszt a hibrid támadások erősödése jellemezheti.

Liechtenstein és Belgium is csatlakozik eközben ahhoz a nemzetközi megállapodáshoz, amely az Oroszország Ukrajna elleni agresszióját vizsgáló különleges bíróság létrehozását készíti elő. Korábban Finnország, Ausztria és Franciaország is csatlakozott.

Moszkva szerint közel a háború Oroszország és a Nyugat között

Mint arról beszámoltunk, az orosz vezetés szerint veszélyesen közel került egy katonai konfliktus kirobbanásához Moszkva és a Nyugat. Orosz tisztviselők az EBESZ ülésén is figyelmeztették a nyugati országokat, hogy a határok nagyon könnyen elmosódhatnak a politikai feszültség és egy tényleges katonai lépés között. Az FSZB a NATO katonai aktivitásának fokozódásáról számolt be az orosz határok közelében. 

 

A harmadik világháborúra készülnek a NATO államai, az ukránokhoz fordultak segítségért

Észtország és Litvánia már az ukrán védelmi szektorral tárgyal speciális, drónbiztos óvóhelyek tömeges építéséről

Az egyeztetések jól mutatják, hogy a NATO keleti szárnyán egyre nagyobb az aggodalom. 

A balti országok légterébe az utóbbi időben több drón repült be, köztük olyan, amelyek feltehetően orosz zavarás miatt tértek le az útvonalukról. Hanno Pevkur észt védelmi miniszter kijelentette, hogy Észtország már régóta készül egy esetleges orosz támadásra, míg a litván védelmi miniszter szerint ez a fenyegetettség vált a balti térség új valóságává.

 

Borítókép: A május 9-i győzelem napi parádé Oroszországban (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Macron csapást mért Oroszországra + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekballiberális oldal

A legszegényebb…

Bayer Zsolt avatarja

…aki mindent elhisz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu