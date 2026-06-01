Kikotyogta a miniszterelnök, hogy semmit nem tudott Ukrajnáról, most mégis mindent odaadna Zelenszkijnek + videó

Today, Austria joined the Enlarged Partial Agreement (EPA) of the Special Tribunal on the Crime of Aggression against Ukraine. #Accountability is a key trajectory of Austria’s foreign policy. There can be no lasting peace in Ukraine without accountability. — MFA Austria (@MFA_Austria) April 16, 2026

Moszkva szerint közel a háború Oroszország és a Nyugat között

Mint arról beszámoltunk, az orosz vezetés szerint veszélyesen közel került egy katonai konfliktus kirobbanásához Moszkva és a Nyugat. Orosz tisztviselők az EBESZ ülésén is figyelmeztették a nyugati országokat, hogy a határok nagyon könnyen elmosódhatnak a politikai feszültség és egy tényleges katonai lépés között. Az FSZB a NATO katonai aktivitásának fokozódásáról számolt be az orosz határok közelében.

A harmadik világháborúra készülnek a NATO államai, az ukránokhoz fordultak segítségért

Észtország és Litvánia már az ukrán védelmi szektorral tárgyal speciális, drónbiztos óvóhelyek tömeges építéséről.

Az egyeztetések jól mutatják, hogy a NATO keleti szárnyán egyre nagyobb az aggodalom.

A balti országok légterébe az utóbbi időben több drón repült be, köztük olyan, amelyek feltehetően orosz zavarás miatt tértek le az útvonalukról. Hanno Pevkur észt védelmi miniszter kijelentette, hogy Észtország már régóta készül egy esetleges orosz támadásra, míg a litván védelmi miniszter szerint ez a fenyegetettség vált a balti térség új valóságává.

Borítókép: A május 9-i győzelem napi parádé Oroszországban (Fotó: AFP)