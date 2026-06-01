A fogyás új reménye ez a bizarr fekete csodaital

Egy pohár fekete limonádé nagyon bizarrnak tűnhet elsőre a színe miatt, ránézésre semmi köze a hagyományos limonádéhoz. Mégis, a közösségi médiában egyre népszerűbb, sokan zsírfaló csodaitalként emlegetik. A titok az aktív szénben rejlik, amely a limonádénak nemcsak a különleges színét adja, hanem állítólag méregtelenítő és fogyasztó hatása is van.

Mi is az a fekete limonádé pontosan?

A fekete limonádé alapvetően egy hagyományos limonádérecepten alapul – víz, citromlé, édesítő –, amelyhez hozzáadnak aktív szenet. Ez a szén adja neki azt a jellegzetes, mély fekete színt, amely elsőre talán furcsa, de valójában teljesen természetes.

Az aktív szén egy speciálisan feldolgozott szénforma, amelyet magas hőmérsékleten „aktiválnak”, hogy rendkívül porózus szerkezetet kapjon. Ez a porozitás teszi lehetővé, hogy a szén megkösse a különböző molekulákat – beleértve a toxinokat, vegyi anyagokat és egyéb káros szereket is. Ezért használják régóta az orvostudományban mérgezések kezelésére.