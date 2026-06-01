Az MLSZ döntött, ez a módosítás hátrányosan érintheti a Fradit az NB I-ben

Érthetetlen, miért nem lépett még Magyar Péter telefonlopási ügyében a legfőbb ügyész

A nemrég az ETO labdarúgócsapatának bajnoki címével zárult NB I-es idényben a Magyar Labdarúgó-szövetség ajánlása, a magyarszabály sokáig beszédtéma volt, amelyet például az FTC a végén már csak a honosított játékosokkal tudott betartani. AZ MLSZ a múlt héten az NB I-es klubokkal egyeztetett, és sajtóhírek szerint a honosítás kapcsán jelentős változások következnek nyártól.

2026. 06. 01. 11:27
Az MLSZ módosítása a Fradit is hátrányosan érintheti az NB I következő idényében
Fotó: Ladóczki Balázs
Változás a fiatalok perceinél is

Másik módosítás, hogy az ösztönzés hatálya alá eső fiatal játékosnak az számít, aki számításba vehető a válogatottban és U21-es korú a 2026–2027-es idényben, tehát 2006. január 1-jén vagy azt követően született.

Emellett változik a magyar játékosok szereplése kapcsán az is, hogy innentől a 33 forduló alatt átlagosan minden mérkőzésen 450 percet pályán legyenek a hazai játékosok, a fiatalok esetében pedig a fő elv, hogy átlagosan legalább 90 percet pályán legyen U21-es játékos. 

Utóbbi azt jelenti, hogy a csapatoknak nem kell minden meccsen megfelelniük a szabálynak ha a plusz támogatást szeretnék megkapni, elég a feltüntetett percszámot elérni.  

A cikk szerint ezen gyűlésen nem volt téma a jövő évi közvetítési jogok, illetve azaz előző idényekben a Szerencsejáték Zrt.-től érkező támogatások. Ezek terén az áprilisi kormányváltás óta sok a kérdőjel, a közvetítési jogok akár az M4 Sporttól is elkerülhetnek.

A 2026–2027-es NB I hivatalos rajtja 2026. július 25. lehet – azaz egy héttel a világbajnokság vége előtt –, de akár egy nappal korábban is kezdődhet az évad. Az utolsó, 33. fordulót 2027. május 22-i hétvégén rendezik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
