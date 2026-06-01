Az MLSZ döntött, ez a módosítás hátrányosan érintheti a Fradit az NB I-ben

Változás a fiatalok perceinél is

Másik módosítás, hogy az ösztönzés hatálya alá eső fiatal játékosnak az számít, aki számításba vehető a válogatottban és U21-es korú a 2026–2027-es idényben, tehát 2006. január 1-jén vagy azt követően született.

Emellett változik a magyar játékosok szereplése kapcsán az is, hogy innentől a 33 forduló alatt átlagosan minden mérkőzésen 450 percet pályán legyenek a hazai játékosok, a fiatalok esetében pedig a fő elv, hogy átlagosan legalább 90 percet pályán legyen U21-es játékos.

Utóbbi azt jelenti, hogy a csapatoknak nem kell minden meccsen megfelelniük a szabálynak ha a plusz támogatást szeretnék megkapni, elég a feltüntetett percszámot elérni.

A cikk szerint ezen gyűlésen nem volt téma a jövő évi közvetítési jogok, illetve azaz előző idényekben a Szerencsejáték Zrt.-től érkező támogatások. Ezek terén az áprilisi kormányváltás óta sok a kérdőjel, a közvetítési jogok akár az M4 Sporttól is elkerülhetnek.