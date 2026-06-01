Nem örülnek a hazai termelők az importepernek

A Budapesti Nagybani Piacon idén már a 12. héttől megjelent az importszamóca, főként görög áru. Ezt a magyar szezon indulásáig átlagosan 1615 forintos kilogrammonkénti nagykereskedelmi áron értékesítették. A hazai szamóca a 19. héten lépett piacra, kilogrammonként 2200 forintos termelői áron.

Az árak azonban az előző évhez képest csökkentek: a magyar szamóca átlagára a 19-21. hetekben közel 19 százalékkal mérséklődött.

A magyar export továbbra is szerény. A kivitel elsősorban Csehországba és Szlovákiába irányul, ugyanakkor 2025-ben az export mennyisége közel felére csökkent. Ez jól mutatja, hogy a hazai termelés elsősorban a belföldi piac ellátására koncentrál.