Nem örülnek a hazai termelők az importepernek

Jó kilátásokkal indult a hazai eperszezon, azonban a magyar termelők helyzetét továbbra is nehezíti az olcsóbb importgyümölcsök erős piaci jelenléte.

Munkatársunktól
2026. 06. 01. 12:04
illusztráció Fotó: Havran Zoltán
A Budapesti Nagybani Piacon idén már a 12. héttől megjelent az importszamóca, főként görög áru. Ezt a magyar szezon indulásáig átlagosan 1615 forintos kilogrammonkénti nagykereskedelmi áron értékesítették. A hazai szamóca a 19. héten lépett piacra, kilogrammonként 2200 forintos termelői áron. 

Az árak azonban az előző évhez képest csökkentek: a magyar szamóca átlagára a 19-21. hetekben közel 19 százalékkal mérséklődött. 

A magyar export továbbra is szerény. A kivitel elsősorban Csehországba és Szlovákiába irányul, ugyanakkor 2025-ben az export mennyisége közel felére csökkent. Ez jól mutatja, hogy a hazai termelés elsősorban a belföldi piac ellátására koncentrál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

