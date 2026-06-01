A Balatonnál venne ingatlant? Erre készüljön fel!

A Velencei-tónál az erősödő agglomerációs szerep miatt az állandó lakhatási célú vásárlások dominálnak, ami a támogatott hitel iránti keresletben is jól tükröződik. Mivel a tóparti ingatlanárak megközelítik az egymillió forintos négyzetméterárat, a térségben lakosságarányosan magas az Otthon start-szerződések száma.

– Míg a drágább dunántúli járásokban a magas árak kényszerítik ki a hitelfelvételt, addig az Otthon start-hitelek MNB-adatok szerinti 35 millió forintos átlagos összege a kisebb településeken már meg is haladja a helyi lakásárakat. Például a Tisza-tó térségében a négy-ötszázezer forintos négyzetméterárak miatt az Otthon start program egészen egyedülálló finanszírozási lehetőséget kínál, ugyanakkor figyelembe kell venni a bank fedezetértékelési szempontjait is. Ezen a környéken nemcsak egy kisebb ingatlant, hanem akár egy felújított családi házat is vásárolhat a kedvezményes hitelből a fiatal elsőlakás-vásárló – amely akár ideális, négyévszakos távmunka-bázisként is funkcionálhat – nyilatkozta Garam Dániel, a Money.hu hitelszakértője.



