Újabb ítélet érkezik a hazai gazdaságról a héten, ezúttal a Fitch dönt Magyarországról

Április végén a nemzetközi tartalékok értéke 60,6 milliárd eurós rekord szinten állt, az egy hónappal korábbi 58,7 milliárd euró és az egy évvel korábbi 45,8 milliárd euró után.

Most a Fitch dönt Magyarországról

Péntek este piaczárás után dönt a Fitch a magyar államadósság besorolásáról. A Fitchnél a magyar államadósság jelenleg a BBB kategóriában van, azaz a befektetésre ajánlott kategória aljánál egy szinttel feljebb. Annak ellenére azonban, hogy a kilátásunk negatív, egyelőre nem számítok leminősítésre, tekintettel a hazánknak járó uniós források legalább egy részének várható megszerzésére. Hosszabb távon az új kormány költségvetési politikája lesz meghatározó a minősítés szempontjából.

Az Eurostat a héten több fontos adatot is közöl – hívta fel a figyelmet a vezető közgazdász. Hétfőn az áprilisi munkanélküliségi adatokat ismerhetjük meg. Márciusban az eurózóna munkanélküliségi rátája 6,2 százalékot tett ki, ami éves és havi összehasonlításban is 0,1 százalékpontos csökkenést jelent. Az egyes tagállamok közül

a legnagyobb munkanélküliség Finnországot és

Spanyolországot jellemezte (10,4, illetve 10,3 százalék), míg a legkisebb ráta Csehországban és Bulgáriában volt (3,1, illetve 3,2 százalék).

Kedden a májusi infláció gyorsbecslése lát napvilágot. Áprilisban az infláció az energiaárak emelkedése miatt három százalékra gyorsult az eurózónában az előző havi 2,6 százalékról. A maginfláció azonban csökkent, 2,3 százalékról 2,2 százalékra, ami rámutat az energiaárak emelkedésének kiemelkedő szerepére az infláció gyorsulásában.

Szerdán az áprilisi ipari termelői árakat hozzák nyilvánosságra. Az energiaárak növekedése már a márciusi termelői árakban is látszott – egyetlen hónap alatt 3,4 százalékkal nőttek az ipari termelői árak, ám ez éves összevetésben még mindig csak 2,1 százalékos drágulást jelent. A havi alapú drágulás legnagyobb részben az energiaárak 11,1 százalékos emelkedéséhez kötődik – mutatott rá Regős Gábor.