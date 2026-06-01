regős gáborfedfitchksh

Újabb ítélet érkezik a hazai gazdaságról a héten, ezúttal a Fitch dönt Magyarországról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Négy adatot közöl a héten a KSH. Pénteken újabb hitelminősítő, a Fitch veszi terítékre Magyarországot. Hosszabb távon az új kormány költségvetési politikája lesz meghatározó a minősítés szempontjából. Az Egyesült Államokban pénteken munkaerőpiaci adatok jelennek meg – ez azért fontos, mert a Fednek nemcsak az inflációra, de a munkaerőpiac állapotára is figyelnie kell.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 5:10
Súlyosbodik a globális energiaválság Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Április végén a nemzetközi tartalékok értéke 60,6 milliárd eurós rekord szinten állt, az egy hónappal korábbi 58,7 milliárd euró és az egy évvel korábbi 45,8 milliárd euró után.

Most a Fitch dönt Magyarországról

Péntek este piaczárás után dönt a Fitch a magyar államadósság besorolásáról. A Fitchnél a magyar államadósság jelenleg a BBB kategóriában van, azaz a befektetésre ajánlott kategória aljánál egy szinttel feljebb. Annak ellenére azonban, hogy a kilátásunk negatív, egyelőre nem számítok leminősítésre, tekintettel a hazánknak járó uniós források legalább egy részének várható megszerzésére. Hosszabb távon az új kormány költségvetési politikája lesz meghatározó a minősítés szempontjából.

Az Eurostat a héten több fontos adatot is közöl – hívta fel a figyelmet a vezető közgazdász. Hétfőn az áprilisi munkanélküliségi adatokat ismerhetjük meg. Márciusban az eurózóna munkanélküliségi rátája 6,2 százalékot tett ki, ami éves és havi összehasonlításban is 0,1 százalékpontos csökkenést jelent. Az egyes tagállamok közül 

  • a legnagyobb munkanélküliség Finnországot és 
  • Spanyolországot jellemezte (10,4, illetve 10,3 százalék), míg a legkisebb ráta Csehországban és Bulgáriában volt (3,1, illetve 3,2 százalék).

Kedden a májusi infláció gyorsbecslése lát napvilágot. Áprilisban az infláció az energiaárak emelkedése miatt három százalékra gyorsult az eurózónában az előző havi 2,6 százalékról. A maginfláció azonban csökkent, 2,3 százalékról 2,2 százalékra, ami rámutat az energiaárak emelkedésének kiemelkedő szerepére az infláció gyorsulásában.

Szerdán az áprilisi ipari termelői árakat hozzák nyilvánosságra. Az energiaárak növekedése már a márciusi termelői árakban is látszott – egyetlen hónap alatt 3,4 százalékkal nőttek az ipari termelői árak, ám ez éves összevetésben még mindig csak 2,1 százalékos drágulást jelent. A havi alapú drágulás legnagyobb részben az energiaárak 11,1 százalékos emelkedéséhez kötődik – mutatott rá Regős Gábor.

Csütörtökön az áprilisi kiskereskedelmi adatok jelennek meg. Márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene az eurózónában havi alapon alig változott, míg az egy évvel korábbit 1,2 százalékkal meghaladta. Az egyes uniós tagországok közül a forgalom legnagyobb mértékben Bulgáriában (12,4 százalék), hazánkban (8,2 százalék), illetve Máltán (7,5 százalék) emelkedett, miközben mindössze két országban, Romániában (2,3 százalék) és Németországban (2 százalék) csökkent a forgalom volumene.

Az Egyesült Államokban pénteken munkaerőpiaci adatok jelennek meg – ez azért fontos, mert a Fednek nemcsak az inflációra, de a munkaerőpiac állapotára is figyelnie kell. Áprilisban az Egyesült Államokban a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon állt, ami stagnálást jelent, hiszen egy évvel korábban mindössze 0,1 százalékponttal volt alacsonyabb az állástalanság, míg az előző hónapban ugyanekkora értéket mértek. Az új, nem mezőgazdasági álláshelyek száma áprilisban 115 ezer volt, ami szintén átlagosnak tekinthető.

Kedden dönt irányadó rátájáról a lengyel jegybank. Lengyelországban az alapkamat 3,75 százalék – legutoljára márciusban csökkentettek, már az iráni háború kitörése után. További csökkentés nem várható, tekintettel az energiaárak alakulására – a kérdés az, hogy a szigorítást sikerül-e a következő hónapokban megúszni.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Károly
idezojelekdigitális világ

Harmadik lutheri kulturális forradalom

Kiss Károly avatarja

Az információtechnológia fantasztikus vívmányait nem használjuk ki, sőt azok a megtévesztés és az elsekélyesedés eszközei lettek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.