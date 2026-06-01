Feltörték a magyar standot Cannes-ban: mind egy szálig ellopták a Törőcsik Mari-film fotóit

A mozgókép illúziója mögött ott lapul egy csendes, láthatatlan művész, akinek az a dolga, hogy egyetlen állóképbe sűrítse a film drámáját, érzelmeit és történetét. A Mai Manó Ház legújabb, Felvétel! – Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítása éppen e különleges vizuális világ előtt tiszteleg, a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum gyűjteményéből merítve. A tárlat a stand- és werkfotósok nélkülözhetetlen, de a háttérben végzett munkáját állítja reflektorfénybe, bemutatva, hogyan vált egy reklámcélú fényképezés önálló fotóművészeti ággá.

Kató Lenke
2026. 06. 01. 5:45
Fotó: Havran Zoltán
Több érdekességet is megtudhatunk a magyar film történetéből

A kiállítás másik részében, amely az épület első emeletén található, a hazai filmgyártás jubileumát, hét ikonikus alkotás – így a Körhinta, az Egri csillagok, A tanú, az Égigérő fű, a Szerelem, az Egészséges erotika és a Pogány Madonna – képein keresztül ünneplik. A sajtóbejáráson Baki László kurátor elárulta, hogy a standfotók mekkora kincset jelentettek már a maguk korában is. 

Az 1955-ös Körhinta cannes-i bemutatójáról például elképesztő kulisszatitkot osztott meg: a vetítést hatalmas tapsvihar követte, a közönség pedig megrohanta és feltörte a lezárt magyar standot, hogy a Schandl Teréz által készített standfotókat mind egy szálig ellopja.

A tárlat egyik legmegrázóbb története kétségkívül a Makk Károly rendezte, Markovics Ferenc által fotózott Szerelem című filmhez kapcsolódik. A kiállítás egyik, Darvas Lilit ábrázoló fotója mögött valóságos emberi tragédia húzódik meg. Baki László kurátornak az idős fotográfus mesélt a forgatási pillanatról, amikor a haldokló anyát játszó színésznő még egyszer látni szerette volna fiát:

A jelenet végén Darvas Lili benne maradt a szerepben, és egyszerűen azt a zokogást, ami a filmben kellett hogy szerepeljen, nem tudta abbahagyni. Percekig némán, csendben várt mindenki a pillanatra, amikor ki tud lépni a szerepéből, de ez nem sikerült. Így végül Törőcsik Mari, Makk Károly és maga Markovics Ferenc is együtt sírt a művésznővel.

Mint kiderült, a standfotók sokszor igazi detektívmunkát tesznek lehetővé a filmtörténészek számára, hiszen gyakran olyan jeleneteket őriztek meg, amelyeket a cenzúra vagy a vágóolló később kíméletlenül eltávolított a végleges verziókból. Ezért A tanú esetében a tárlaton megtekinthető fotókon olyan kockák is láthatók, amelyek a mozikba sosem kerülhettek be.

Az augusztus 23-ig látható kiállítás tehát a mozik eredeti hangulatát idéző vitrinképekkel, a ritka stábfotókkal és a standfotózás jelentőségét taglaló információkkal egy rendkívül izgalmas történelmi időutazást kínál mindazoknak, akik szeretnének mélyebben megismerkedni filmtörténelmünk eme érdekes szegletével.

 

