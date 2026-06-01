Ukrajna: nem eszik olyan forrón az uniós kását

Ezen aggályok ellenére Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes rendkívül optimista hangot ütött meg egy néhány héttel ezelőtti interjúban, ahol forradalmi előrelépésről beszélt a tárgyalási klaszterek megnyitása kapcsán. Kijev stratégiája szemmel láthatóan a gyorsításra épül: céljuk, hogy 2026-ban letudják a legfontosabb jogi követelményeket, és már 2027-ben aláírhassák a csatlakozási szerződést.

A gyorsított eljárás veszélyeire azonban a legnagyobb uniós tagállam, Németország is figyelmeztetett.

Heiko Thoms, Berlin ukrajnai nagykövete egyértelművé tette: nem lesznek kedvezmények vagy soron kívüli belépés. A német diplomata szerint Ukrajnának ugyanazokat a szigorú feltételeket kell teljesítenie, mint bármely más tagjelöltnek, különös tekintettel a korrupció elleni harcra és az igazságszolgáltatás átláthatóságára. Thoms hangsúlyozta, hogy maguk az ukrán állampolgárok is változást várnak, és a reformfolyamat lendületének megtörése nemcsak az integrációt, hanem az ország belső stabilitását is veszélyeztetné.

Friedrich Merz kancellár felvetette, hogy a teljes jogú tagság helyett egyfajta társulási megállapodás lenne racionálisabb Ukrajna számára.

Ez lehetővé tenné Kijev részvételét az uniós egyeztetéseken, de szavazati jog nélkül, elkerülve ezzel, hogy egy felkészületlen, korrupciós botrányoktól sújtott állam érdemben beleszólhasson az EU döntéshozatalába. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban mereven elutasította ezt a javaslatot.